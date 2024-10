Tudum: Netflix traz ao Recife "latão" com cenários das séries "Heartstopper" e "Sintonia"

A- A+

A Netflix trouxe ao Recife uma experiência interativa voltada aos fãs das suas produções. Desta quinta-feira (17) até o domingo (20), o público pode visitar uma ativação, montada na Avenida Boa Viagem, com cenários inspirados em duas séries da plataforma.

Em formato de lata gigante, o espaço conta com uma recriação do quarto do personagem Charlie, vivido pelo ator Joe Locke, da produção britânica "Heartstopper". Também há um ambiente voltado para “Sintonia”, série brasileira que retrata o universo do funk paulistano.

Parte das iniciativas do Tudum, festival da plataforma, a ação está instalada no Segundo Jardim de Boa Viagem. As visitas ocorrem das 12h às 20h, com entrada gratuita.



O fotógrafo Pablo Araújo, de 30 anos, foi um dos primeiros a marcar presença no local, poucos minutos após a sua abertura. Ele lembrou que, em fevereiro deste ano, a Netflix trouxe ao Recife uma versão gigante do Appa, personagem de “Avatar: O Último Mestre do Ar”.

“Ver em 3D, assim, poder entrar no universo das séries que a gente gosta, é bem legal. Como a primeira [ativação da Netflix no Recife] foi muito positiva, eu achei que essa também seria”, contou Pablo, animado para conhecer o ambiente inspirado em "Heartstopper".



“Sou muito fã da série. Acompanho desde os quadrinhos e acho incrível. Então, não poderia perder a oportunidade de vir aqui e ver esse cenário pessoalmente”, afirmou.

O casal de empresários Thaisa, 20, e Mikael Noleto, 21, estava curioso para conferir a ação. “Quando soube do evento, aproveitei a oportunidade para vir tirar umas fotos. Assisto a bastante coisa com a minha esposa e queria poder ver como é que seria essa ativação”, disse Mikael.

A artesã Deisiane Florentino, 28, veio de Belém de Maria, na Zona da Mata Sul, só para visitar o espaço. “Como eu trabalho com arte, os detalhes do cenário de ‘Heartstopper’ chamaram muito a minha atenção”, comentou.

Além de Recife, as cidades de Salvador, São Paulo e Florianópolis também receber os mega latões, que integram a campanha Um Tudum Pra Cada Um!. Para cada cidade, foram escolhidos cenários de produções diferentes.

O público também terá a chance de receber em casa, gratuitamente, latas temáticas colecionáveis com itens relacionados às séries e filmes da plataforma. Iniciadas às 15h desta quinta-feira (17), as inscrições ocorrem por meio de um site, que chegou a sair do ar por alguns minutos, por conta do grande volume de acessos.

