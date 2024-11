Turista italiano tenta escalar Aconcágua e é resgatado após edema cerebral

A- A+

Um alpinista de origem italiana teve que ser resgatado nesta terça-feira de um dos três acampamentos do Monte Aconcágua, em Mendoza, na Argentina, após sofrer uma descompensação devido à altura em que se encontrava.



O turista estava parando no segundo local de descanso, conhecido como Nido de Cóndores e localizado a aproximadamente 5.380 metros de altitude, quando um dos guias o encontrou dentro de sua tenda com sintomas de desorientação temporal e espacial, e baixa frequência cardíaca.

A equipe da empresa de alta montanha Lanko se comunicou por rádio com o Serviço Médico do acampamento Confluencia e detalhou que a vítima estava 84% saturada, sua pressão arterial era 17/10 e sua frequência cardíaca era 24. Além disso, ele poderia não aguentar por muito tempo.

Após a Patrulha de Resgate ser avisada, ele foi atendido e depois transferido de helicóptero para Horcones, onde fica o posto de Guarda-parque.

Segundo a mídia local UNO, de lá a equipe o levou às pressas para o hospital de Uspallata – a cidade mais próxima –, onde lhe diagnosticaram com edema cerebral, uma condição comum quando o corpo é exposto a essas alturas.

Identificado como Marco Martinuzzi, de 48 anos, o turista conseguiu ser estabilizado pelos médicos locais e passou a noite em observação. Embora sua condição fosse reservada quando entrou, o último relatório indicava que ele estava “fora de risco”. O homem embarcou na jornada com o objetivo de chegar ao seu cume, localizado a 6.962 metros acima do nível do mar, o mais alto da América.

Este resgate ocorreu logo após o início da temporada promocional, após meses marcados por vários acidentes e mortes semelhantes. Durante a temporada de verão de 2024, cinco pessoas morreram enquanto tentavam chegar ao cume. O último deles foi em fevereiro deste ano, um alpinista de 39 anos da Eslováquia, que foi encontrado perto do topo da colina.

Além das mortes, foram relatados 124 resgates e evacuações neste ano, a maioria com incidentes causados por frio extremo e condições climáticas adversas. Os profissionais alertaram que nos últimos tempos tem havido uma proliferação de um turismo que não está preparado para o montanhismo e que tem uma grande falta de aclimatação à montanha, o que pode ser a chave para explicar os acidentes.

A temporada de escalada tem restrição de entrada a partir de 15 de fevereiro e data de término em 1º de março, embora o parque permaneça aberto até 30 de abril. De 1929 até o presente,162 pessoas morreram no Aconcágua, o que representa uma média de duas mortes por ano.

