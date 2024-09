A- A+

Debates UFPE comemora 18ª edição do Primavera dos Museus com debate Os interessados em participar dos debates devem se inscrever na plataforma Sympla

Em comemoração à 18ª edição do Primavera dos Museus, a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) realizará um evento especial com o tema central "Museus, Acessibilidade e Inclusão". A programação ocorre na próxima quinta-feira (26), das 9h às 17h, no Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (Cetene).

As pessoas interessadas em participar das atividades do evento devem se inscrever na plataforma Sympla, gratuitamente. Haverá duas mesas de debate, a primeira será de 9h e a segunda de 14h. O Cetene fica na Avenida Professor Luiz Freire, n°01 - Cidade Universitária - Recife.





No horário da manhã será realizada a mesa "Museus e Popularização da Ciência", que vai falar sobre a importância dos museus como espaço de divulgação científica. A segunda mesa, titulada "Da Produção à Recepção: Desafios para Acessibilidade em Museus", será no período da tarde e irá discutir os principais desafios e estratégias para tornar os museus mais acessíveis a todos os públicos.

Veja também

vacinas Ruanda inicia 1ª campanha de vacinação contra mpox na África