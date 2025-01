Um treino que faz suar é mais eficaz? Entenda o que diz a ciência

A- A+

Para algumas pessoas, suar durante uma aula de treino intensamente quente pode beirar uma experiência espiritual. Para outros, um estúdio quentinho oferece algum alívio extra. Aqueles que confiam nos exercícios feitos em locais quentes afirmam que aumentar a temperatura pode aumentar sua flexibilidade, melhorar a saúde do coração ou até mesmo ajudá-lo a suar supostas toxinas.

Aqui está o que os exercícios no calor realmente podem – e não podem – fazer por você.

O calor pode melhorar sua flexibilidade

Alguns pequenos estudos sugerem que a aplicação de calor diretamente aos músculos, como com uma almofada térmica, pode aumentar sua flexibilidade e amplitude de movimento. O alongamento em uma sala aquecida pode ter efeitos semelhantes, embora haja pesquisas limitadas nesta área.





Os vasos sanguíneos se expandem com o calor, permitindo que forneçam mais oxigênio e sangue aos músculos e tendões. Isso pode ajudar a relaxar os músculos e torná-lo mais flexível, segundo Kelsey Bourbeau, fisiologista do exercício da Universidade do Norte de Iowa, nos EUA.

Treinos no calor fazem seu coração bater mais forte

Mesmo que você não esteja se exercitando, apenas estar em um ambiente quente, como uma banheira de hidromassagem ou sauna , acelera o fluxo sanguíneo. Tanto o calor quanto o exercício fazem com que seu sistema cardiovascular trabalhe mais, de acordo com Bourbeau. Esses estressores desencadeiam mudanças que podem melhorar sua saúde, como fortalecer o coração e reduzir a pressão arterial.

Mas num estudo – que foi financiado por uma organização sem fins lucrativos dedicada a promover os benefícios do yoga para a saúde – adultos que praticaram yoga quente ou yoga mais frio três vezes por semana durante 12 semanas observaram melhorias semelhantes na sua saúde vascular, sugerindo que o exercício a qualquer temperatura era igualmente benéfico.

Como você também suará mais do que o normal durante exercícios aquecidos, o treino pode parecer mais intenso à medida que seu corpo luta para se resfriar. Sua frequência cardíaca provavelmente também será mais alta do que o normal, mas isso não significa necessariamente que seu corpo use mais energia durante o treino, como indica Stacy Hunter, fisiologista do exercício da Texas State University.

Algumas pesquisas sugerem que quando atletas de resistência, como corredores e ciclistas, treinam consistentemente no calor, seus corpos começam a se ajustar às temperaturas mais altas, suando mais e diminuindo a frequência cardíaca. Eles também produzem mais hemoglobina, uma proteína que ajuda a transportar oxigênio para os músculos, o que pode ajudar a melhorar sua velocidade em ambientes quentes e temperados.

Suar mais não elimina as toxinas

Alguns entusiastas de exercícios intensos afirmam que o suor extra pode transportar toxinas para fora do corpo.

— Esta é uma crença popular, mas enganosa — afirma Bourbeau.

O fígado, os rins e o baço processam quaisquer produtos químicos tóxicos aos quais você foi exposto e, embora o aumento do fluxo sanguíneo durante o exercício possa, teoricamente, ajudar a acelerar o processo, a quantidade de toxinas encontradas no suor é insignificante.

Precauções com o calor

Erin McNeely, médica de cuidados primários da Corewell Health, recomenda verificar quão quente estará o local da aula ou treino antes de comparecer, pois quanto mais quente fica, mais fluidos e eletrólitos você perderá.

Você deve prestar atenção em como se sente em qualquer aula, mas McNeely observa que temperaturas acima de 100 graus justificam cautela extra. Se você estiver fazendo uma aula de ioga quente e se sentir mais flexível do que o normal, tome cuidado para não se alongar demais, McNeely observa. Forçar-se demais pode causar tensões musculares.

— Um pouco de tensão no músculo durante um alongamento pode ser normal, mas se você sentir dor ou desconforto, é o seu corpo lhe dando alerta — ressalta a médica.

Certifique-se de comparecer a qualquer aula de exercícios bem hidratado e continue bebendo durante o treino. Se sentir tonturas ou náuseas, se suar excessivamente ou se sua pele estiver quente ao toque, faça uma pausa e vá para um local mais fresco.

— Todos esses são sinais de alerta para doenças causadas pelo calor — afirma Bourbeau.

