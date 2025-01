Um truque simples para perda de peso pode estar escondido em seu copo de água, descobre estudo

A- A+

A troca da água comum pela água com gás pode auxiliar no processo de perda de peso, de acordo com novas evidências. Isso porque ela ajudar a aumentar a captação de glicose no sangue e também auxilia o metabolismo.

O pesquisador Akira Takahashi, do Hospital Neurocirúrgico Tesseikai no Japão, por outro lado, ressalta que a água com gás sozinha não é suficiente no processo de emagrecimento.

"O impacto do CO2 na água carbonatada não é uma solução autônoma para perda de peso. Uma dieta balanceada e atividade física regular continuam sendo componentes cruciais do gerenciamento de peso sustentável", adverte Takahashi.

Para o estudo, que foi publicado na revista científica BMJ Nutrition Prevention & Health, o pesquisador comparou o processo de beber água com gás com a hemodiálise, na qual o sangue é filtrado (dialisado) para remover resíduos e excesso de água quando os rins não conseguem mais.

"A hemodiálise torna o sangue alcalino, produzindo principalmente dióxido de carbono (CO 2). Da mesma forma, o CO2 da água com gás é absorvido pelo revestimento do estômago e é rapidamente convertido em bicarbonato (HCO3) nas hemácias. Esse processo de alcalinização acelera a absorção e o uso da glicose ao ativar enzimas-chave nas hemácias", explica o autor.

Por outro lado, Takahashi aponta que a água com gás pode apresentar alguns malefícios para algumas pessoas.

"Além disso, beber água carbonatada pode ter alguns efeitos no sistema digestivo, particularmente para indivíduos com estômagos sensíveis ou condições gastrointestinais preexistentes. As principais preocupações incluem inchaço, gases e, em alguns casos, exacerbação de certos sintomas associados a distúrbios digestivos, como síndrome do intestino irritável ou doença do refluxo gastroesofágico", ele ressalta.

