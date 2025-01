A- A+

Saúde As 5 frases para responder a pessoas ingratas, segundo psicólogos Especialistas afirmam que indivíduos que apresentam esses traços de personalidade são incapazes de se conectar de maneira profunda com os outros

A ingratidão comportamental é conhecida como a atitude ou o estado de incapacidade de uma pessoa para reconhecer ou sentir algum tipo de apreço pelos favores e pelas coisas recebidas.

No entanto, as pessoas ingratas costumam possuir habilidades que lhes permitem se sair bem por meio da manipulação, sendo comum que, no início, enganem os outros com gentileza e depois tornem evidentes suas intenções.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, os indivíduos que se identificam com esse tipo de desprezo destacam geralmente os aspectos negativos de suas vidas.

Eles também tendem a se considerar vítimas em qualquer tipo de situação, enfatizando que as coisas que recebem sempre poderiam ser melhores e que, se não são, é porque o mundo é o culpado de tudo.

De fato, segundo os especialistas, essas pessoas frequentemente utilizam certas frases durante as conversas que refletem sua falta de gratidão, o que faz com que vivam em constante insatisfação.

Nesse sentido, esses indivíduos criam expectativas pouco realistas e difíceis de alcançar, vivendo em um estado de exigência constante, inclusive em relação às pessoas de seu círculo social.

Apesar disso, aqueles que apresentam ingratidão comportamental geralmente não têm a capacidade de enxergar a ajuda dos outros como uma solução para facilitar os processos. Adicionalmente, caracterizam-se por se comunicar de maneira ofensiva com as outras pessoas, visando minimizar os esforços e sacrifícios que fizeram por elas, como se isso fosse uma obrigação.

Cinco frases para responder a pessoas ingratas

Caso conheça e interaja com uma pessoa ingrata que não valoriza suas ações, é possível responder de forma respeitosa, mas direta, para expressar o desconforto com a situação.

"Agradeço que me diga como você se sente, mas também é importante que reconheça meus esforços."

"Entendo que você tenha seu ponto de vista, mas gostaria que tivesse me comunicado de outra maneira."

"Sinto-me um pouco magoado com suas palavras."

"Acredito que poderíamos ter uma conversa mais produtiva se ambos expressarmos nossos sentimentos de forma aberta."

"Acho importante que cada um valorize as coisas de maneira diferente, e está tudo bem com isso."

Veja também