Uma casa excessivamente limpa pode ser prejudicial à saúde? Cientistas explicam

Embora as casas devam ser mantidas limpas, não apenas por estética, mas também por higiene, há limites, mesmo quando se trata de limpeza.



É o que afirmam especialistas, pois ser extremamente rigoroso com a limpeza e levá-la ao extremo também pode ser prejudicial. Tanto a pele quanto os órgãos internos contêm bactérias benéficas para o funcionamento do corpo, pois ativam o sistema imunológico, que se comunica diretamente com o cérebro.

De acordo com um estudo recente publicado na revista Nature Reviews Microbiology, o microbioma humano é influenciado pelo ambiente em que vive. Isso significa que ele é formado por tudo o que está no lar, como pessoas, animais, alimentos, solo, ar, água, entre outros, e, por sua vez, está relacionado aos microrganismos do corpo.





Por que a limpeza excessiva é prejudicial?

Alguns microrganismos são familiares ao microbioma humano, de modo que o sistema imunológico não reage negativamente a eles, como, por exemplo, produzindo alergias

Quando em uma casa não há microrganismos ou bactérias, isso não significa que seja o lugar mais saudável para viver. Na verdade, o organismo estará exposto a microrganismos externos que podem afetar o sistema imunológico, pois este não aprenderá a reagir a substâncias inofensivas. Assim, a limpeza excessiva pode desregular as defesas do corpo.

O uso constante e exagerado de produtos antimicrobianos também pode ter efeitos negativos. Eles podem desequilibrar o microbioma humano, e os microrganismos podem desenvolver resistência a essas substâncias.

Embora seja importante ser higiênico e manter todos os cantos da casa limpos para evitar a proliferação de bactérias perigosas à saúde, ser muito rigoroso com a limpeza também pode ser prejudicial, pois o microbioma humano precisa aprender a se regular ao ser exposto a diferentes substâncias do ambiente.

Segundo o portal Vitonica, há cada vez mais bactérias no ambiente. Por isso, não é necessário realizar uma limpeza exaustiva no lar para evitar que esses microrganismos causem reações negativas ao organismo ou problemas de saúde.

Inclusive, ser muito meticuloso com a limpeza pode fazer com que uma pessoa que antes não era alérgica a uma substância inofensiva desenvolva um sistema imunológico enfraquecido e incapaz de reagir de forma eficaz a ela.

Em caso de qualquer dificuldade de saúde, lembre-se de que o adequado é procurar um médico para identificar o que pode estar prejudicando você. Não se automedique.

