Uma pessoa morre e seis ficam feridas após tiroteio em parque de Nova York

Uma pessoa morreu e pelo menos seis outras foram feridas após um tiroteio em massa neste domingo em um parque no interior do estado de Nova York. Segundo a imprensa americana, a polícia de Rochester informou que foi chamada ao Parque Maplewood por volta das 18h20 e encontrou várias pessoas com ferimentos de bala.

Maplewood Park in Rochester, New York.



Numerous law enforcement and emergency crews are on the scene of a mass shooting that occurred.



Many people, including possibly children, have been shot after hundreds gathered in the park for an event.