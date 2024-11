'Umbigo triste'? Entenda fenômeno de excesso de pele abdominal

A- A+

A influenciadora Maya Massafera usou as redes sociais para atualizar o quadro clínico após se submeter a um procedimento cirúrgico para corrigir a flacidez na região abdominal.



O fenômeno, também conhecido como correção do “umbigo triste”, acontece quando o paciente perde muito peso, gerando um excesso de pele na região — Massafera perdeu cerca de 35 quilos durante sua transição de gênero.

"Obrigada, Meu Deus! Já estou ótima e me recuperando", escreveu a influencer recentemente pelas redes sociais.

Segundo especialistas, as causas para a condição surgem com a distensão e retração da pele, seja por gravidez ou oscilação de peso. Além disso, o afastamento da musculatura abdominal (diástase), hérnias e baixa elasticidade da pele também podem contribuir para o surgimento do problema.

Hábitos como alimentação pobre em antioxidantes, falta de exercício físico, excesso de sol, tabagismo e álcool, contribuem a longo prazo para o desenvolvimento da flacidez corporal, estão entre as causas também.

Um dos tratamentos para a retirada dessa pele flácida é por meio da abdominoplastia reversa para a melhora da flacidez na parte superior do abdômen e por tratamentos menos invasivos como a colocação de fios. Já na presença de diástase ou hérnias, é necessário a associação de uma abordagem endoscópica para corrigir de maneira efetiva e minimamente invasiva.

Para prevenir o aparecimento da flacidez na região do umbigo, é importante manter uma rotina de exercícios que fortaleçam os músculos da região e ter um estilo de vida saudável, com alimentação equilibrada, evitando sempre a variação extrema de peso que pode contribuir para a perda de elasticidade.

Outras famosas que sofreram com a condição

Além de Maya, Maria Lina já enfrentou esse "problema" e se submeteu ao tratamento para umbigo triste. "Eu tirei esse excesso de pele de dentro porque nunca gostei muito do meu umbigo, mas depois da gravidez ele ficou com um excesso de pele, porque eu engordei demais", afirmou a ex-noiva de Whindersson Nunes.

Filha de Kelly Key, Suzanna Freitas não escondeu a insatisfação com o formato caído de sua cicatriz umbilical e recorreu a procedimentos estéticos para corrigi-lo.

"Estou fazendo tratamento de uma coisa me incomodou a vida inteira: o umbigo caído. Tem muitas mulheres que nasceram com o umbigo caído, que foi o meu caso, e muitas outras que ficaram assim depois de alguma cirurgia ou pós-gravidez. Tem muita gente que passa por isso e eu sou uma dessas pessoas. Quero ver isso logo, enquanto sou jovem, porque é algo que mexe com a nossa autoestima", confessou.

