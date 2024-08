UNINASSAU e Recapibaribe realizam barqueata no Rio Capibaribe

A- A+

Com o intuito de chamar a atenção para a poluição do Rio Capibaribe, a UNINASSAU em Recife (campi Graças, Boa Viagem e Caxangá) e Olinda realiza o Trote Legal em parceria com a ONG Recapibaribe.

Neste sábado (31), uma barqueata acontece no local e reúne 200 pescadores para eles retirarem os lixos do rio.

A Instituição de Ensino Superior arrecada alimentos não perecíveis para montagem de cestas básicas que serão doadas aos pescadores da ONG que recolherem mais lixo.

Os alunos que doarem os itens participam de um sorteio para estarem presentes na ação de coleta na barqueata. O período de doação vai até 5 de setembro.

“É com grande satisfação que celebramos mais uma edição do Trote Legal. Nesse ano, em parceria com a ONG Recapibaribe, damos um passo ainda mais significativo em direção à construção de um futuro mais sustentável para o Recife. Essa realidade do Rio Capibaribe nos impulsiona a engajar a comunidade em um processo de transformação”, explica Sérgio Murilo, diretor de Responsabilidade Social e Ambiental da UNINASSAU.

O Trote Legal pretende dar boas-vindas para os alunos calouros da Instituição de Ensino Superior, substituindo as antigas prendas por atividades de caráter social.

