Unit recebe jornada de nutrição gratuita nesta terça (3) e quarta (4)

O Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), localizado na Imbiriberia, ao lado do Geraldão, Zona Sul do Recife, recebe nesta terça (3) e quarta (4) a IV Jornada de Nutrição.

A iniciativa é aberta ao público e é realizada em comemoração ao Dia do Nutricionista, celebrado no dia 31 de agosto.

As inscrições são gratuitas, com a doação de 1 kg de alimento, e podem ser realizadas pelo site da instituição.

Na ocasião, haverá palestras e a exposição de trabalhos realizados.

“O evento é acadêmico, e por isso é pensado e planejado para estudantes, com temas pouco discutidos na grade curricular”, afirmou Hortência Andrade, coordenadora da graduação.

Programação

A abertura do evento será às 18h, desta terça, e às 19h será a primeira palestra, com o tema “O Impacto da Modulação Intestinal para o Dia a Dia”, conduzida por Isabel Vilela, nutricionista clínica funcional e intestinal.

Às 20h, será realizado um intervalo, com a apresentação de banners com trabalhos científicos. A programação retoma às 20h30, com palestra sobre “Modulação Intestinal no Tratamento do Autismo”, comandada pela nutricionista clínica e funcional, Kalina Duarte.

A programação do dia 4 de setembro terá início às 19h, com uma explanação sobre “Modulação Intestinal nas Doenças Crônicas”, com Joyce Moraes, que é nutricionista e mestre em Saúde da Criança e do Adolescente.

Novamente, às 20h, haverá intervalo para apresentações dos trabalhos dos estudantes. Às 20h30, Pedrita Albuquerque vai palestrar sobre “Modulação Intestinal na Gestação”. Ela é mestre em Nutrição e especialista em Nutrição em Saúde da Mulher e Obesidade e Emagrecimento.

Trabalhos

Os trabalhos a serem apresentados nos intervalos da programação do evento são realizados por estudantes do curso de Nutrição e áreas afins, professores ou profissionais.

As principais áreas abordadas serão Nutrição em Saúde Coletiva, Nutrição Clínica, Nutrição em Alimentação Coletiva, Nutrição na Cadeia de Produção, na Indústria e no Comércio de Alimentos, Educação Nutricional e Modulação Intestinal.

O que é modulação intestinal

A modulação intestinal é um tratamento utilizado em casos de desregulação da microbiota intestinal (o conjunto de micro-organismos presentes no intestino), o que é chamado de disbiose.

Esse fenômeno pode causar diarreia, prisão de ventre, má digestão, baixa imunidade, e até influenciar na ansiedade ou depressão. O tratamento é feito através de uma mudança de hábitos, como consumir fibras e probióticos, e evitar alimentos que causam fermentação no intestino (feijão, couve-flor, repolho e batata-doce, por exemplo).

