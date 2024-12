A- A+

VESTIBULAR UPE divulga taxas de abstenção do primeiro dia do SSA 1 e SSA 2; confira cadernos de provas Universidade informou que o desempenho individual dos estudantes será divulgado até 31 de março de 2025

O primeiro dia de provas da primeira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) da Universidade de Pernambuco (UPE) teve uma abstenção de 15,53%, nesse domingo (8).

O índice equivale a 4.351 faltosos do total de 28.011 inscritos.

No primeiro dia do SSA 2, também aplicado no domingo, a abstenção foi de 12,79%, ou seja, 2.605 dos 20.364 candidatos faltaram.

A UPE informou que o desempenho individual dos estudantes será divulgado até 31 de março de 2025.

O segundo dia de provas do SSA 1 e SSA 2 é o próximo domingo (15). Os exames serão aplicados pela manhã para os inscritos na primeira fase e à tarde para a segunda fase.

As provas do SSA 3 foram em 17 e 24 de novembro.

Balanço

No SSA 1, informa a UPE, a equipe de saúde atendeu nove candidatos no Recife e três no Interior, nas escolas onde estavam realizando suas provas.

Foram doze candidatos eliminados por porte indevido do aparelho celular no momento de provas, oito no Recife, um em Olinda, um em Palmares, um em Salgueiro e um em Serra Talhada.

Já no SSA 2, dois candidatos realizaram provas em regime especial, sendo um em residência e outro em hospital, ambos na cidade do Recife.

A equipe de saúde atendeu sete candidatos no Recife e cinco no Interior, nas escolas onde estavam realizando suas provas.

Ocorreu a eliminação de um candidato em Recife, devido ao toque do celular durante a prova.

Outras informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas pelos telefones: (81) 3183-3660 e (81) 3183-3791, no e-mail: [email protected] ou ainda no endereço eletrônico: http://processodeingresso.upe.pe.gov.br.

SSA da UPE: cadernos de provas

A Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos da Universidade de Pernambuco (CPCA/UPE) divulgou os cadernos de provas, do primeiro dia, das primeira e segunda fase do Sistema Seriado de Avaliação da instituição.

Conforme o manual do candidato, os gabaritos preliminares serão divulgados após a prova do próximo domingo (15).

O período para interpor recurso contra os gabaritos das provas, exclusivamente através do link no site, vai até às 23h59 de 17 de dezembro.

A divulgação do gabarito definitivo e do resultado dos recursos contra os gabaritos das provas será em 3 de janeiro.

