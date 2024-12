SSA 1 e 2: estudantes realizam provas do vestibular da UPE neste domingo (8)

A- A+

Estudantes do 1º e 2º anos do Ensino Médio inscritos no Sistema Seriado de Avaliação da Universidade de Pernambuco (UPE) farão as provas da primeira e segunda etapa neste domingo (8), nos turnos da manhã e tarde, respectivamente.

Os estudantes inscritos no SSA1 irão realizar a prova no turno da manhã, das 8h15 às 12h15. Os portões fecham pontualmente às 8h.

Já os inscritos no SSA2 farão as provas no horário da tarde, das 14h30 às 18h30. Neste caso, os portões fecham às 14h15. Ao todo, 28.011 estudantes se inscreveram no SSA1 e 20.364 no SSA2.

Os candidatos devem imprimir o cartão informativo disponível no site até o dia do exame. O documento contém o local onde o estudante fará a prova e é obrigatório para acessar a sala de aplicação.

O cartão informativo deve ser apresentado junto com a carteira de identidade original ou outro documento que possua foto e assinatura recentes.

Formato da prova

As provas do SSA1 e SSA2 terão 45 questões distribuidas entre as áreas de conhecimento de Linguagem e suas Tecnologias e de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

O desempenho individual dos candidatos das duas fases será divulgado até o dia 31 de março de 2025.

