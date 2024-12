A- A+

SOLIDARIEDADE Samu arrecada brinquedos e alimentos para ação solidária no Recife; saiba como doar Ação acontece no dia 12 de dezembro, no Compaz Paulo Freire

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizará a 14ª edição do Samu Solidário no dia 12 de dezembro, às 16h, no Compaz Paulo Freire, localizado no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife.

O evento contará com a distribuição de brinquedos e alimentos não-perecíveis para quatro instituições que atendem crianças e jovens na Capital pernambucana.

A chegada do Papai Noel será feita de forma especial, utilizando o helicóptero de resgate aeromédico do Samu.

Para tornar o evento possível, o Samu Metropolitano está arrecadando brinquedos novos ou usados em bom estado e alimentos não-perecíveis para a ocasião.

Leonardo Gomes, coordenador do Samu Metropolitano, destaca a importância da ação:

“O Natal Solidário do Samu é um momento de união e esperança, quando levamos mais que presentes, levamos alegria e carinho para essas crianças. Nossa meta é arrecadar mais de mil brinquedos e proporcionar um Natal inesquecível para as crianças. É uma ação que reforça nosso compromisso com a comunidade, além do atendimento de urgência."

As doações podem ser entregues até a próxima sexta-feira (6), nos períodos da manhã e tarde, na sede anexa do Samu Metropolitano do Recife, localizada na avenida Manoel Borba, 934, Boa Vista.

Para mais informações, o contato pode ser feito pelo telefone (81) 3355-7450.

Veja também

ATAQUES Israel volta a atacar o Líbano e cessar-fogo com o Hezbollah pode colapsar