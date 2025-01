A- A+

Sistema Seriado UPE homenageia aprovados no SSA 3 2025, com destaque para primeiros colocados Todos os tres primeiros colocados, tanto do Sistema Unversal do SSA 3 quanto pelas ações afirmativas, optaram pelo curso de medicina no Campus Santo Amaro

Nesta sexta-feira (17), a Universidade de Pernambuco (UPE) homenageou e deu as boas-vindas aos estudantes que alcançaram as primeiras colocações na terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA 3), processo seletivo responsável pelo ingresso na instituição.

O receptivo, que aconteceu na Sala dos Conselhos da Reitoria, em Santo Amaro, na área central do Recife, foi conduzido pela reitora da UPE, Socorro Cavalcanti.

Além da reitora, também participaram da cerimônia o vice-reitor da UPE, José Roberto Cavalcanti; a diretora da faculdade de ciências médicas, Dione Maciel, e a professora da FCM e coordenadora do curso de medicina, Marianne Sabino.

Matrícula SSA 2025

A gestora da instituição ressaltou a importância da atenção dos estudantes ao processo de matrícula. Uma vez que o candidato, apesar da boa nota, pode ser desclassificado se não cumprir com todos os requisitos.

Socorro Cavalcanti, Reitora da UPE. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.

"Todos os estudantes devem ter muita atenção e ler cuidadosamente o edital de matrícula. Todos os documentos que lá estão colocados devem ser apresentados pelo estudante no dia e horário de matrícula contidos no edital. Para aqueles estudantes que optaram pelas ações afirmativas, é extremamente importante que também leiam o edital de heteroidentificação para que possam cumprir todas as exigências lá contidas e não venham a ser prejudicados no processo seletivo", alertou a reitora.

Sistema Universal

Dos primeiros colocados do SSA 3 2025, todos optaram pelo curso de medicina no Campus Santo Amaro, no Recife. Pelo sistema universal, a primeira colocada foi a estudante Marina Motta Coelho de Cerqueira Paes (18), que alcançou o primeiro lugar com nota 90,44.

Marina Motta Coelho de Cerqueira Paes, 18 anos, primeiro lugar do Sistema Universal. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.

A segunda colocada, por uma diferença de apenas 0,44 pontos, Giovanna Pernambuco Vieira, de 17 anos, que alcançou 90 pontos, celebrou a conquista:

“Foram três anos muito intensos, de muito estudo e muita dedicação mesmo. Mas, acredito que o mais importante para mim foi saber conciliar os estudos com a minha vida social. Ter esse equilíbrio foi muito importante para o meu desempenho. Estou muito feliz, só quero comemorar essa realização que é a colheita dos frutos de muitos anos de dedicação intensa". Giovanna Pernambuco Vieira,17 anos, segundo lugar do Sistema Universal. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.

Ações Afirmativas

Entre os aprovados pelas ações afirmativas, Bruna Oliveira Bezerra, também com 17 anos, primeira colocada com nota 81,18, também compartilhou a felicidade de ter sido aprovada no curso de medicina.

"Tem muito sentimento envolvido nessa aprovação, e muita dedicação também. Quando decidi realmente que queria fazer medicina, passei a dedicar meu ensino médio todo no seriado. Saber que deu certo e que valeu a pena não tem explicação, estou muito feliz. Eu vejo que é uma profissão muito linda, em tudo que envolve o cuidado com a outra pessoa. O quanto você precisa se doar", contou Bruna.

Bruna Oliveira Bezerra, 17 anos, primeiro lugar das ações afirmativas. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.

Por sua vez, Ângelo Henrique Bonfim, 17 anos, terceiro lugar das afirmativas, com nota 77,15, ressaltou a importância do apoio da família durante o processo, que exige tanto de jovens estudantes.

"Eu comecei a estudar no nono ano, e o que mais pesou foi o apoio dos meus pais. Acredito que isso é o mais importante o apoio da família, durante o colégio, o curso, estar todo mundo junto, isso é essencial porque é um processo muito difícil, na maioria das vezes. Eu fiquei sabendo do resultado hoje hoje de manhã, acorde. É um sonho que eu tenho desde pequeno, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, e hoje acordei com essa notícia maravilhosa", afirmou Ângelo.

Ângelo Henrique Bonfim, 17 anos, terceiro lugar das ações afirmativas. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.

SSA 3 2025

Júlia Valença Araújo (18), terceira colocada do sistema universal, com 86,39, e José Henrique Nóbrega Albuquerque (19), segundo lugar das afirmativas, com 78,81, não puderam comparecer ao receptivo e participaram da cerimônia via videoconferência.

A lista completa dos 1.810 candidatos classificados foi divulgada nos sites oficiais da UPE e do Processo de Ingresso, permitindo acesso aos resultados ainda na manhã da sexta-feira.

A reitora encerrou o evento reafirmando o compromisso da UPE com a educação de excelência.

“A UPE tem como missão formar cidadãos comprometidos com o desenvolvimento econômico e social do nosso estado e do nosso país. Além disso, a universidade também tem um compromisso com a prestação de uma assistência qualificada ao estado de Pernambuco, através das unidades de educação e saúde, com os três hospitais universitários da UPE, que são referência em saúde.”, concluiu.

