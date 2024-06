Urso entra em área residencial e invade cinco casas antes de voltar para floresta: 'Muito educado'

A- A+

Moradores da cidade californiana de Sierra Madre viveram momentos de tensão na última quinta-feira, quando um urso deixou as matas da região e invadiu cinco casas. Ele acabou sendo levado pela polícia de volta para uma área selvagem, após cerca de duas horas.

Apenas uma das residências invadidas pelo animal contava com pessoas em seu interior no momento. Nela, uma mulher precisou se trancar dentro de um quarto até o urso deixar o local, de acordo com a emissora NBC.

O primeiro relato de avistamento do urso aconteceu por volta de 12h30. O Departamento de Polícia de Sierra Madre usou sons de uma buzina para atrair o animal para longe da área residencial da cidade.

— Era um urso muito educado. Ele simplesmente abriu o freezer e pegou meu frango embalado. O vizinho filmou com ele pendurado na boca — disse ao canal de televisão CBS Laurie Devault, dona de uma das casas invadidas pelo urso.

Após cerca de duas horas, o animal retornou para a área selvagem em segurança. Não há registros de pessoas feridas pelo urso, segundo as autoridades.

