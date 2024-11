A- A+

Cigarro eletrônico Vape afeta a saúde vascular e diminui os níveis de oxigênio no corpo, mesmo sem a nicotina Trabalho foi apresentado na reunião anual Sociedade Radiológica da América do Norte deste a

O vapor produzido pelo cigarro eletrônico, também conhecido como vape, provoca efeitos imediatos na saúde vascular e também diminui o nível de oxigênio no corpo mesmo sem a presença da nicotina, segundo um novo estudo realizado por pesquisadores americanos.

Os cientistas investigaram os efeitos do vape sem o princípio ativo do tacabo, a nicotina, pois muitos acreditam que com a ausência dela ele deveria ser considerado menos prejudicial. A pesquisa, apresentada na reunião anual Sociedade Radiológica da América do Norte deste ano, ainda não foi revisada por pares (isto é, por outros cientistas).

"Os cigarros eletrônicos são comercializados há muito tempo como uma alternativa mais segura ao fumo regular de tabaco. Alguns acreditam que os cigarros eletrônicos não contêm nenhum dos produtos nocivos, como radicais livres, encontrados em cigarros de tabaco regulares, porque não há combustão envolvida", aponta a autora principal do estudo, Marianne Nabbout, da University do Arkansas, nos Estados Unidos.

Foram analisados 31 fumantes e usuários de vape saudáveis com idades entre 21 e 49 anos foram incluídos até o momento. Em três sessões separadas, os participantes do estudo foram submetidos a dois exames de ressonância magnética, um antes e um depois de fumarem.

Além disso, os cientistas coletaram informações sobre a circulação do oxigênio e do sangue em algumas regiões do corpo (como cérebro e artérias) desses participantes. E por fim, compararam os dados obtidos com os de 10 não fumantes e não usuários de vape com idades entre 21 e 33 anos.

Os pesquisadores descobriram que após a inalação de cada tipo de vaporização ou fumo, houve uma diminuição significativa na velocidade do fluxo sanguíneo em repouso na artéria femoral superficial. Esta artéria corre ao longo da coxa e fornece sangue oxigenado para toda a parte inferior do corpo.

A diminuição da função vascular foi mais pronunciada após a inalação de cigarros eletrônicos contendo nicotina, seguido por cigarros eletrônicos sem nicotina. Além disso, foi observada uma diminuição imediata na captação de oxigênio pelos pulmões após o uso do vape, independentemente de conterem ou não nicotina.

"Este estudo serve para destacar os efeitos agudos que fumar e vaporizar podem ter em uma infinidade de leitos vasculares no corpo humano. Se o consumo agudo de um cigarro eletrônico pode ter um efeito que se manifesta imediatamente no nível dos vasos, é concebível que o uso crônico possa causar doença vascular", ressalta Nabbout.

Veja também

MUNDO Bessent pretende reduzir dívida dos EUA, mas promete cumprir cortes de impostos de Trump