sono Veja a roupa de dormir que pode ser até 20 vezes mais suja do que um banheiro As bactérias encontradas nessa peça incluem Pseudomonas aeruginosa, que prospera em condições quentes e úmidas

Dormir confortavelmente é essencial para um bom descanso, mas o uso de certas roupas na cama pode ser prejudicial à saúde. Uma pesquisa apontou que uma das peças mais utilizadas durante noites frias pode acumular até 20 vezes mais bactérias do que um vaso sanitário.

De acordo com um artigo publicado pelo portal 20 minutos, as meias podem abrigar bactérias potencialmente perigosas, como a Pseudomonas aeruginosa, um microrganismo associado às fezes de baratas. Embora pareçam inofensivas, o risco aumenta quando se dorme com as mesmas meias usadas durante o dia, especialmente se foram usadas para caminhar ou praticar exercícios.

Um estudo feito pela varejista de colchões MattressNextDay e citado pelo jornal Daily Mirror revelou que essa prática comum é pouco higiênica. Os pesquisadores analisaram meias usadas por um dia inteiro, das 7h às 23h, que depois foram usadas para dormir sem serem trocadas. Os resultados mostraram que essas peças continham até 20 vezes mais sujeira do que um vaso sanitário.

Além disso, a pesquisa indicou que apenas 30% das pessoas utilizam um par de meias limpo antes de dormir. O restante prefere ir para a cama com as mesmas meias que usaram durante o dia, expondo-se a riscos consideráveis.

Os riscos de dormir com meias usadas

Dormir com as mesmas meias usadas durante o dia pode ser uma porta de entrada para bactérias prejudiciais alcançarem sua pele e sua cama. Especialistas alertam para o risco de infecções como erupções cutâneas, problemas respiratórios e até doenças no trato urinário.



Além disso, essa prática aumenta a probabilidade de desenvolver o pé de atleta, uma infecção causada pelo suor, pela falta de ventilação e por higiene inadequada.

“Usar na cama as mesmas meias que você utilizou ao longo do dia pode transferir bactérias para o local onde você dorme, e lembre-se de que passamos um terço da vida na cama”, destacaram os pesquisadores. Entre as bactérias identificadas, está a Pseudomonas aeruginosa, que prolifera em ambientes quentes e úmidos, como meias suadas.

Recomendações para dormir com meias de forma segura

Se optar por usar meias para dormir, é essencial que elas estejam limpas. Trocar as meias antes de deitar reduz significativamente o risco de infecções. Além disso, recomenda-se escolher meias de algodão, pois permitem melhor ventilação e evitam o acúmulo de umidade.

Outra prática importante é lavar os pés antes de dormir, eliminando o suor e a sujeira acumulados ao longo do dia. Essa precaução é especialmente relevante para quem já apresenta problemas como fungos ou mau odor.

Manter uma boa higiene das meias não apenas reduz os riscos, mas também pode trazer um benefício adicional: estudo da Universidade Nacional de Seul, na Coreia do Sul, indica que dormir com os pés aquecidos facilita o processo de adormecer.

