O levantamento de peso é seguro para crianças e adolescentes? O que os pais precisam saber

Físicos musculosos sempre foram populares, mas na última década ou mais, pessoas ao redor do mundo se tornaram cada vez mais conscientes de sua imagem corporal, em grande parte devido às mídias sociais como Facebook, Instagram e TikTok. Essa fixação na estética corporal tomou conta especialmente forte entre a Geração Z (aqueles nascidos entre 1997 e 2012) e as gerações subsequentes, que cresceram cercadas por influenciadores e filtros de imagem.

Felizmente, essa tendência também levou muitos jovens a cuidar de sua aparência física de uma forma mais natural: ingressando na academia local. Na verdade, os Millennials e a Geração Z são a principal razão pela qual a indústria fitness cresceu 20% desde 2020, tornando-os os maiores gastadores do mundo na categoria de bem-estar.

Sob o amplo guarda-chuva de “fitness”, o treinamento de força ficou em segundo lugar na Pesquisa Mundial de Tendências de Fitness de 2023 do American College of Sports Medicine. Mais recentemente, o treinamento de força tradicional – que inclui levantamento de peso “olímpico” como agachamentos e levantamento terra – ficou em quinto lugar em suas previsões de tendências para 2025.

Mitos em torno do treinamento de força

Costuma-se dizer que o treinamento de força é perigoso para o desenvolvimento ósseo e muscular em certas idades, ou mesmo que pessoas que fazem treinamento com pesos em idade precoce podem desenvolver problemas de crescimento.

No entanto, os benefícios do treinamento de força na verdade superam os riscos em muito, e o treinamento de força tem benefícios universalmente comprovados em todas as idades. Para crianças e adolescentes, isso inclui melhor desenvolvimento de habilidades motoras, composição corporal mais saudável (menor porcentagem de gordura e maior massa muscular), menos lesões e menor risco de desenvolver doenças crônicas na idade adulta.

Desempenho acadêmico e depressão

Embora os jovens possam às vezes ter motivos questionáveis para ir à academia, os benefícios do treinamento de força são inegáveis do ponto de vista científico. Estudos recentes indicam que maior aptidão física está associada a melhor desempenho acadêmico, e que o treinamento de força em adolescentes pode reduzir os sintomas de depressão.

No entanto, muitas pessoas são resistentes à ideia de treinamento de força em tenra idade, e isso se deve em grande parte à sua associação com disciplinas competitivas, como fisiculturismo ou levantamento de peso. Muitos de nós acreditam falsamente que o treinamento em uma academia consiste exclusivamente em levantar pesos pesados e levar nossos corpos ao limite. Isso é semelhante a igualar uma corrida ocasional ou um passeio de bicicleta com correr uma maratona ou pedalar uma etapa do Tour de France.

As crianças sempre se esforçaram fisicamente de maneiras que não levantariam sobrancelhas. É mais perigoso levantar uma barra de 10 kg ou pegar carona em um amigo que pesa 40 kg ou mais? O primeiro dispara alarmes, enquanto o último é visto como normal, apesar do fato de envolver pouco em termos de controle ou técnica sobre uma carga muito mais pesada.

Elton John: usar óculos escuros e coloridos em ambientes fechados, como o cantor fez a vida toda, faz mal aos olhos?

Com o treinamento de força, como em tantos aspectos da vida, a ênfase não deve ser no que alguém faz, mas em como ele faz. O treinamento de força para crianças não deve ser sobre imitar ou replicar o treinamento de adultos – ele deve ser adaptado ao estágio de desenvolvimento em que elas estão.

Uma rotina adequada é essencial

A Organização Mundial da Saúde recomenda que crianças menores de 18 anos façam pelo menos 3 dias por semana de exercícios de força e desenvolvimento musculoesquelético (incluindo atividades de alto impacto, como pular) dentro do mínimo diário de 1 hora de atividade física.

Crianças e adolescentes geralmente fazem esses tipos de movimentos de força e potência – que também são muito úteis para o desenvolvimento motor – como parte de jogos não estruturados. No entanto, com o vício em telas em alta, talvez tenha chegado a hora de promover ativamente o treinamento de força entre os jovens.

Para fazer isso, as diretrizes atuais para treinamento de força em crianças enfatizam a importância de priorizar a técnica ao fazer exercícios. Isso significa aumentar o peso muito gradualmente, fazer períodos de descanso regulares e observar atentamente os sinais de fadiga.

Nenhuma rotina de exercícios é adequada para todas as idades, então o melhor conselho seria evitar as receitas milagrosas que dominam os feeds de mídia social e procurar a ajuda de um profissional qualificado. Professores de educação física podem ajudar a construir um programa de treinamento personalizado e desenvolver técnicas, e podem demonstrar que transformar o trabalho de força em uma rotina é o verdadeiro segredo para o sucesso.

* Luis Alberto Marco-Contreras é professor e pesquisador em Atividade Física e Ciências do Esporte na Universidade San Jorge e Antonio Carton Llorente é professor e pesquisador em Fisioterapia e Ciências do Esporte naUniversidade San Jorge

* Este artigo foi republicado de The Conversation sob licença Creative Commons . Leia o artigo original.

