SAÚDE Veja quais são as condições de saúde mais dolorosas, de acordo com o sistema de saúde britânico Endometriose, enxaqueca e herpes-zóster são algumas doenças que fazem parte da lista

A dor é uma resposta do corpo humano para sinalizar que algo não está certo. Muitas vezes, a causa é óbvia, como uma perna quebrada ou um machucado. Em outras, a fonte das queixas não é visível, como por uma hérnia de disco ou uma doença genética.

Além disso, a dor pode ser aguda, quando é de curto prazo, ou crônica, quando perdura e começa a afetar o dia a dia do paciente. Segundo a Sociedade Britânica para Dor, as pessoas sentem dor de forma diferente, em distintos graus de intensidade.

Mas há condições de saúde que de uma forma mais ampla são conhecidas por provocarem dores de alta intensidade, em alguns casos excruciantes, independentemente de quem é o paciente e de sua situação emocional.

O Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS) tem uma lista das 20 condições que são as mais dolorosas conhecidas. Nela, estão diagnósticos famosos, como apendicite, endometriose e enxaqueca, e outros pouco falados, como anemia falciforme, mas que provocam um impacto significativo na vida de seus pacientes.

Abaixo, confira a lista com as condições:

Endometriose

Ocorre quando um tecido semelhante ao revestimento do útero cresce em outros locais, como as trompas ou ovários. Ela pode resultar em dor pélvica crônica, bem como dor ao ir ao banheiro e durante e após a relação sexual, além de outros sintomas graves.

Hérnia de disco

Também conhecido como prolapso ou deslizamento de disco, a hérnia de disco ocorre quando o tecido que fica entre as vértebras da coluna vertebral para amortecer o impacto entre elas se desloca. Isso pode causar dor intensa, pois o tecido passa a pressionar os nervos que passam pela coluna.

Apendicite

Apendicite é a inflamação do apêndice. O primeiro sinal dessa condição geralmente é uma dor no meio da barriga que vai e volta. O tratamento envolve uma cirurgia de retirada do órgão.

Ossos quebrados

Os ossos podem se quebrar após um acidente, como uma queda ou um impacto. Às vezes, pode ser difícil saber se um osso está quebrado sem realizar um exame, mas os sinais comuns incluem dor, inchaço e deformidade.

Herpes-zóster (cobreiro)

É uma doença que ocorre pela reativação do vírus varicela-testerarice, que permanece adormecido no corpo após causar um quadro de catapora. Quando isso acontece, podem surgir erupções cutâneas dolorosas, sensação de formigamento, dores e até mesmo paralisia de parte do corpo.

Ombro congelado

Isso acontece quando o tecido ao redor da articulação do ombro fica inflamado. Pode ser tratado com exercícios para o ombro e analgésicos, mas provoca dores significativas.

Cefaleia em salvas

Cefaleia é um outro nome para dor de cabeça. Nesse caso, o incômodo surge rapidamente e em ondas, que podem durar algumas horas. As dores costumam ser intensas e sentidas atrás dos olhos.

Síndrome da dor regional complexa (SDRC)

É uma dor grave e de longa duração que costuma ser desencadeada por uma lesão. Muitas vezes o incômodo é desproporcional em relação à lesão que a causou. A dor geralmente se limita ao membro lesionado, mas pode se espalhar para outras partes do corpo.

Ataque cardíaco

Também conhecido como infarto, ocorre quando o suprimento de sangue para o coração é subitamente bloqueado, geralmente por um coágulo sanguíneo ou uma placa de gordura.

Pedras nos rins

São encontrados nos rins ou no uréter, o tubo que conecta os rins à bexiga, e extremamente dolorosas. Se não tratadas, podem resultar em infecções renais ou no não funcionamento adequado dos órgãos.

Artrite

A artrite é uma inflamação numa articulação que provoca dor, muitas vezes limitando a movimentação.

Anemia falciforme

É uma doença genética que afeta o formato dos glóbulos vermelhos no sangue. Causa episódios dolorosos de crise, e o diagnóstico dura por toda a vida.

Fibromialgia

Pacientes com fibromialgia podem apresentar fadiga extrema, rigidez muscular, insônia, problemas com processos mentais, dores de cabeça, entre outros.

Enxaqueca

A enxaqueca geralmente é sentida como uma dor latejante em um lado da cabeça acompanhada de sintomas como sensação de mal-estar e aumento da sensibilidade à luz ou ao som.

Ciática

A ciática ocorre quando o nervo ciático, que vai dos quadris aos pés, fica irritado. Os sintomas podem piorar ao se movimentar, espirrar ou tossir.

Neuralgia do trigêmeo

Conhecida como “pior dor do mundo”, a doença é causada por uma alteração que leva vasos e artérias a comprimirem o nervo do trigêmeo, que fica na face, o levando a "disparar" como se fosse um curto-circuito.

Pancreatite aguda

É a inflamação súbita do pâncreas, que pode se resolver ou levar a complicações mais sérias. Uma das causas que favorece o quadro é o consumo de bebidas alcoólicas.

Úlcera estomacal

São feridas abertas no revestimento do estômago e que levam ao contato direto com o ácido que degrada os alimentos durante a digestão.

Dor após a cirurgia

É esperado que você sinta algum tipo de dor após uma cirurgia, embora isso varie dependendo do tipo de operação que você fez.

