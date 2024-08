A- A+

PERNAMBUCO Vera Cruz deve indenizar e remanejar motoristas de ônibus para outras operadoras, diz MPT-PE A Vera Cruz desistiu de operar as linhas do transporte público na região no início do mês, o que havia deixado diversos trabalhadores em situação de instabilidade

Em audiência que aconteceu nessa segunda-feira (26), o Ministério Público do Trabalho de Pernambuco (MPT-PE) determinou que a empresa Vera Cruz deverá indenizar cerca de 550 motoristas de ônibus com o pagamento de verbas rescisórias.



Além disso, os rodoviários que trabalhavam na empresa também deverão ser realocados para outras operadores do Grande Recife.

A Vera Cruz desistiu de operar as linhas do transporte público na região no início do mês, o que havia deixado diversos trabalhadores em situação de instabilidade. Após um período de transição, a empresa vai finalizar os serviços no Grande Recife a partir deste sábado (31).



Uma nova audiência está prevista para esta quinta-feira (29), às 14h.

“São dois os objetivos do MPT. O primeiro é que as verbas rescisórias sejam integralmente quitadas. Esperamos que os valores retidos pelo Grande Recife Consórcio sejam suficientes para solucionarmos essa questão. O segundo é que esses trabalhadores dispensados sejam absorvidos pelas empresas que irão assumir as operações da Vera Cruz”, comentou a procuradora do Trabalho Melícia Carvalho Mesel.

O Sindicato dos Rodoviários, em contato com a reportagem, comemorou a determinação do MPT-PE, mas alertou que a luta ainda não acabou.



"Ainda estamos na expectativa. A esperança aumentou, mas ainda vai ocorrer outra audiência. Os trabalhadores um pouco mais aliviados, agora que os órgãos competentes entraram em defesa dos trabalhadores, e estão acreditando que vão ser migrados. Isso foi um reflexo de um movimento forte, mas que não precisava ter sido assim. Não precisávamos ter paralisado o serviço se tivessem nos ouvido ou respondido os nossos ofícios. Ainda assim, esperamos que dê tudo certo agora", explicou o secretário-geral do sindicato, Josival Costa.

O que foi determinado

Na audiência, ficou deliberado que a Vera Cruz deve encaminhar ao Sindicato dos Rodoviários todas as informações sobre os trabalhadores dispensados, assim como os valores que cada um deve receber. Após isso, a categoria deverá elaborar uma planilha das verbas rescisórias em atraso, inclusive o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Também ficou determinado que o Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM) retenha o repasse de verba para a empresa, e, na próxima audiência, marcada para quinta-feira (29), esses valores sejam apresentados. Na próxima reunião também é esperado que a Urbana-PE apresente as empresas que vão assumir as linhas entregues pela Vera Cruz e como se dará a absorção dos trabalhadores dispensados.

