Viatura da Polícia Civil de Pernambuco capota em engavetamento com seis veículos na BR-232

A- A+

Uma viatura da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) capotou em um sinistro de trânsito que envolveu seis veículos na tarde desta sexta-feira (21), no km 19 da BR-232, em Moreno, sentido Interior do Estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apenas o motorista da viatura teve ferimentos, mas sem gravidade e não precisou ser socorrido.

Motivo do acidente

Segundo informações de testemunhas, o motorista do primeiro veículo envolvido no acidente se assustou com um caminhão que seguia à frente e freou de repente, ocasionando o engavetamento.

A PRF informou que realizou o teste do bafômetro em todos os motoristas e todos estavam aptos para dirigir.

A rodovia já foi liberada por completo para a passagem de véiculos.

Veja também

São João São João: Previsão de fluxo tranquilo para quem vai para as praias do Litoral Sul de Pernambuco