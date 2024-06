A- A+

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema especial de trânsito para orientar a população durante a corrida Live Run, que ocorre neste domingo (23), a partir das 5h30, no Bairro do Recife e na Zona Sul da Cidade.

As vias por onde passarão os corredores serão interditadas, com a presença de agentes e orientadores para garantir o ordenamento do fluxo e a segurança viária.

Percurso da Corrida Live Run. Foto: Divulgação/CTTU

Para o trajeto de 4 km, o percurso terá início no Forte do Brum, seguindo pela avenida Alfredo Lisboa, ruas Vital de Oliveira e do Observatório, Cais do Apolo, Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Sol, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Ponte do Limoeiro, Av. Militar, finalizando no Forte do Brum.

A largada dos 8 km também ocorre do Forte do Brum, seguindo pela Alfredo Lisboa, Marquês de Olinda, Ponte Maurício de Nassau, Avenida Martins de Barros, Cais de Santa Rita, Viaduto das Cinco Portas, retornando pelo Viaduto das Cinco Pontas, em direção ao Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Rua do Sol, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Ponte do Limoeiro, Av. Militar, finalizando no Forte do Brum.

Já o percurso mais longo, de 16 km, segue, pelos primeiros 8 km, o mesmo trajeto da prova anterior, mas continua pela Rua Capitão Temudo, Ponte Paulo Guerra, Av. República do Líbano e Via Mangue - de onde retorna para a Ponte Paulo Guerra -, Av. Saturnino de Brito, Av. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Rua do Sol, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Ponte do Limoeiro, Av. Militar, com término no Forte do Brum.

Todos os trechos das provas de 4 km, 8 km e 16 km serão interditados.

De acordo com a organização do evento, o encerramento está previsto para as 10h. A liberação das vias deve ocorrer no mesmo horário. Em caso de dúvidas, a população pode acionar a CTTU pelo teleatendimento gratuito, disponível 24 horas, no número 0800.081.1078.

Corrida Live Run

O LIVE! RUN XP é um circuito de corridas de rua. Em 2024, a prova se tornou o único circuito a ser realizado em todos os estados do Brasil.

Em 2024, o LIVE! RUN XP RECIFE terá sua primeira edição e será disputado nas modalidades 16km, 8km e 4km, além da corridinha kids que varia de 50m a 400m.

A etapa de Recife faz parte do calendário de 2024, onde o circuito tem previstas 35 etapas em 33 cidades.

A corrida terá um espaço temático aberto ao público localizado na Arena LIVE! e reservará uma série de atividades aos visitantes, como alongamento, banda ao vivo e outros atrativos esportivos e de marcas parceiras.

Após a corrida, no mesmo local, ocorre a premiação dos vencedores de cada prova.

Veja também

EUA Racismo: funcionários da American Airlines são suspensos após homens negros serem expulsos de voo