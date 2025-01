A- A+

RIO DE JANEIRO Vídeo: com armas em punho, bandidos fazem arrastão em BRT no Rio e dão coronhada em passageiro Inteligência da Polícia Militar identificou os sete criminosos, que ameaçaram vítimas

Sete bandidos — dois deles com armas em punho e dois com facas — fizeram um arrastão num ônibus do BRT, entre as estações Pedra de Itaúna e Rio Mar, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na noite do último dia 28. A ação criminosa — que durou cerca de cinco minutos — foi gravada por câmeras de segurança.

O setor de inteligência do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) identificou os sete assaltantes e repassou os nomes pra a Polícia Civil.



Segundo os dados obtidos pela PM, os criminosos são dos bairros de Campo Grande, Guaratiba e Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Todos já têm passagens pela polícia.



Nas imagens, é possível ver quando um dos bandidos se aproxima de um homem e rouba seu celular, exigindo que ele forneça a senha.



""Fala a senha! Vai entregar a senha, não? Vai tomar coronhada! Fala a senha!", diz o criminoso. Em seguida, ele agride o passageiro, batendo com a arma em sua cabeça, e vai embora.



Na noite do último dia 28/12/24, por volta das 21h43, passageiros no BRT viveram momentos de pânico, no terminal Recreio. Se isso não é TERRORISMO, estou ficando maluco. Só quem já passou por esta situação pode relatar o terror psicológico e emocional que as vítimas sofrem. O… pic.twitter.com/BBoGvn0Ah0 — FÁBIO (@RiverBoyOficial) January 2, 2025

A vítima coloca as mãos na região machucada e, logo depois, é rendida por um outro assaltante, que leva seu relógio e seu fone de ouvido.

O vídeo mostra os criminosos xingando enquanto as vitimas gritam, apavoradas. Segundo relatos em redes sociais, os bandidos impediram que o ônibus fizesse paradas em duas estações.

Após pegarem os pertences dos passageiros, eles ameaçam o motorista: "Esse piloto aí, tira foto dele. Abre, piloto. Quer morrer, filho da p*?", ameaça um dos assaltantes, fugindo em seguida com seus cúmplices.

