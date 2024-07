Vídeo mostra assaltante usando faca peixeira para roubar mulher em Paulista

Um vídeo que circulou nas redes sociais na segunda-feira (22) mostra o flagrante de um assalto no bairro de Maranguape 1, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

As imagens foram capturadas por uma câmera de segurança instalada na rua 79. A ação criminosa, que aconteceu por volta das 5h40, foi muito rápida e durou menos de um minuto.

No vídeo, é possível ver o momento em que a vítima está em frente a uma casa. Ela porta uma bolsa e mexe no celular. Assista:

No fundo da imagem, o homem passa de bicicleta pela rua transversal. Ele para, encosta a bicicleta, e vai a pé em direção à mulher.

Ao abordar a vítima, o criminoso mostra a faca peixeira. Ele toma o celular que estava nas mãos dela e manda ela abrir a bolsa para roubar outros pertences - tudo isso com a faca sempre à mostra. Em seguida, o homem deixa o local.

O flagrante chocou os moradores do bairro, que reclamam da constante sensação de insegurança e ocorrências de violência.

O que diz a Polícia Militar

A Folha de Pernambuco entrou em contato com a Polícia Militar para saber se houve registro da ocorrência.

Por meio de nota, a PM informou que o 17º BPM, responsável pelo policiamento ostensivo no bairro de Maranguape I, não atendeu a ocorrência.

"Reafirmamos a importância do registro das ocorrências através do 190, assim como do registro de Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, para que desta forma, sejam viabilizadas novas estratégias de segurança para o local", destacou a Polícia Militar.