ano novo Virada Petrolina: confira a programação da festa no Sertão Celebração será realizada às margens do Rio São Francisco; portões abrem às 20h

Para dar boas-vindas a 2025, a Prefeitura de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, irá realizar uma celebração especial para os moradores e turistas. A terceira edição da Virada Petrolina irá acontecer nesta terça-feira (31), às margens do Rio São Francisco, na Porta do Rio, com uma programação diversificada.

A festa contará com apresentações musicais de Alan Cléber, Guilherme Ferri e Pagode 874. Os portões serão abertos às 20h, e o evento incluirá uma estrutura de fogos de artifício, show pirotécnico e um cronômetro para a contagem regressiva.

O palco terá aproximadamente 200 m², além de dois camarins e 25 banheiros químicos para atender ao público.

A organização é da Prefeitura de Petrolina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Guarda Civil Municipal (GCM), Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina (Ammpla), Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros e segurança privada.

