Jovem indiano morre após contrair vírus Nipah; é a 2ª morte do ano

Uma pessoa de 24 anos (que não teve o gênero identificado) morreu após contrair o vírus Nipah, no estado indiano de Kerala, na Índia. É a segunda morte na região causada pelo patógeno neste ano. O governo indiano iniciou uma tentativa de rastrear todas as pessoas que interagiram com a vítima do agente infeccioso.

O Nipah figura em uma lista da Organização Mundial da Saúde (OMS) de patógenos prioritários, ou seja, agentes que "podem causar surtos ou pandemias".

O que é o vírus Nipah?

O nome Nipah, vem da vila malaia onde o vírus foi isolado. O patógeno pertence à família dos paramixovírus, a mesma da qual fazem parte os causadores da caxumba e do sarampo.

Sintomas

Dentre os sintomas da infecção estão dores de cabeça, dificuldade para respirar, tosse, febre e possibilidade de inchaço cerebral. Em 2023, cerca de 10 pessoas morreram pelo Nipah no país, de um total de 14 infectados. O número é o maior em sete anos, segundo o IEDCR. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a taxa de letalidade pelo vírus varia entre 40% e 75%.

Existe vacina para o vírus Nipah?

Atualmente, não há tratamento ou vacina disponíveis. A OMS recomenda apenas o "tratamento de suporte", ou seja, cuidados para garantir o bem-estar do paciente e tratar complicações respiratórias ou neurológicas graves.

Tratamento

Quando foi descoberto, o Nipah afetava agricultores e animais na Malásia. Mais de 160 morreram pelo vírus em Bangladesh; surtos foram registrados também em Singapura e na Índia. Não existem tratamentos ou vacinas para o vírus.

