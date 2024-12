Você sabe o que é caviar? Agora pode ver, comer e até servir no Doritos. Confira o guia

A- A+

Na música entoada há décadas por Zeca Pagodinho, o sambista canta que é preciso "ter bala na agulha" e "não ser qualquer um" para comer caviar. Mas, pelo visto, os ventos mudaram e a iguaria passou a ser mais frequente nas mesas mundo afora.

De frango frito a ovos mexidos e Doritos, ele se tornou uma guarnição padrão. Cada vez mais presente em restaurantes, bares e estabelecimentos gourmet. Segundo a empresa de rastreamento de cardápios Datassential, o caviar terá um aumento de 11% nos menus dos EUA até 2028.

O crescimento, de acordo com analistas, vai superar 73% de todos os outros alimentos, bebidas e ingredientes. Isso se deve, na maioria, ao TikTok e aos vídeos virais de combinações com produtos antes pouco ortodoxos, como as batatas Pringles.





“Descobrimos que, embora seja menos provável que os consumidores mais jovens tenham comido caviar e ovas, aqueles que já experimentaram têm maior probabilidade de gostar do que seus colegas mais velhos”, diz Claire Conaghan, diretora associada da Datassential.

À medida que as ovas se tornam um enfeite não tão incomum para lanches da tarde, o mercado global da especiaria deverá aumentar de US$ 417 milhões, registrado em 2023, para mais de US$ 709 milhões em 2030.

Preço é um dos obstáculos

Com o aumento da procura, há cada vez mais espaço para empreendedores focados na democratização do prato. A chef e sommelier Kendra Anderson, cofundadora da Caviar Dream, em Chicago, é a primeira fornecedora de ovas de peixe sofisticadas de propriedade de mulheres e negros do país. Seu foco é o caviar produzido de forma sustentável a preços acessíveis.

“Há muitos obstáculos para apreciar o caviar”, diz Anderson. “Há o preço, a terminologia confusa, pessoas que nunca ouviram falar da palavra, que não têm ideia do que é crème fraîche e não têm uma colher de madrepérola na gaveta. Quero que todos se vejam como consumidores de caviar”, diz.

Ela acredita que o boom foi incentivado pela melhora nas tecnologias de produção das ovas, e incentiva as combinações inusitadas e criativas entre seus consumidores.

"Tenho pouquíssimas ideias sobre com o que não se deve comer caviar", comenta. "É ótimo com Pringles, nuggets de frango, pizza branca, cachorro-quente ou até churrasco. Eu já coloquei no macarrão e num hambúrguer. E se você quiser colocá-lo em um filé de salmão grelhado ou num risoto, vá em frente".

Confira abaixo as melhores sugestões da chef para comer caviar em ocasiões diversas

Para uma festa com dinheiro curto

Para reuniões com um orçamento limitado, ela recomenda começar com algo pequeno e acessível. O American hackleback da Marky's (US$ 55 por onça), proveniente do esturjão doméstico hackleback preto brilhante, é econômico porque o peixe pode produzir ovos após apenas quatro anos. O sabor é mais parecido com o do Ossetra: equilibrado e cremoso, quase como manteiga salgada.

Para algo um pouco mais luxuoso, mas ainda econômico, escolha o caviar Royal Siberian da Paramount (US$ 72 por onça). Criado em uma fazenda na China, as minúsculas pérolas negras se destacam com um toque salgado.

Sirva-o: Com champanhe ou um kölsch gelado. Coloque-o com uma colher sobre o salmão escalfado, em cima de um risoto ou latkes de batata, ou simplesmente abra uma lata de Pringles.

Para uma noite de filmes

Como agora existe caviar de sofá, você deve se preparar para uma noite indulgente. A famosa empresa de frutos-do-mar enlatados Fishwife colaborou com a Tsar Nicoulai Caviar para seu lançamento inaugural de ovas (US$ 99 por onça). Seu caviar de esturjão branco da Califórnia, colhido de forma sustentável, vem em uma embalagem divertida e colorida e acrescenta um toque do mar aos lanches salgados e a praticamente qualquer alimento que você queira pedir.

Sirva-o: Com sushi, frango frito, dim sum ou Doritos.

Para os 'bumps'

Para os "bumps", quando a iguaria é saboreada diretamente das costas da mão para a boca, a chef recomenda um clássico, o vestidinho preto de caviar-Osetra.

“Você vai querer algo que lhe traga aquele sabor familiar de caviar”, diz ela.

De preferência da California Caviar Co., a única operação de caviar verticalmente integrada e totalmente sustentável do país, também fundada e dirigida por mulheres. Seu Royal Osetra (US$ 158 por onça), untuoso e salgado, é perfeito para os choques.

O mesmo acontece com o Caviar Dream Osetra da própria chef. Custa (US$ 135 por onça). Quanto à quantidade que você precisará, ela calcula cerca de 10 a 14 bumps por onça, ou cerca de 30 gramas, portanto, planeje de acordo.

Sirva: Sozinho.

Para um brunch

Há duas opções que acompanham a refeição do fim de semana. Uma é a ova de truta defumada, os ovos de cor laranja brilhante que proporcionam um toque salgado de textura a um bom sanduíche de bagel.

Procure as ovas de truta defumada do Fulton Fish Market (US$ 51 por 4 onças), pérolas de gordura e laranja brilhante que adicionam uma explosão de salmoura. Para uma refeição com ovos mexidos, há o caviar híbrido Kaluga, especificamente a opção do Number One Caviar (US$ 75 por onça). Esse esturjão híbrido — um cruzamento entre o Kaluga e o Amur — tornou-se o queridinho do mercado de caviar, valorizado por suas ovas um pouco maiores e pelo acabamento amanteigado e levemente salgado.

Sirva-o: Com um bufê de bagels, se tiver ovas de truta defumadas. E com ovos de qualquer estilo, para o híbrido Kaluga.

Para um drink

Os Caviar Cristaux da Marshallberg Farm (US$ 95 por 4 onças) são cristais de Osetra desidratados e brilhantes que você pode colocar em um moedor de pimenta para “temperar” quase tudo. Ou use os cristais como se fosse sal de coquetel, para formar crostas na borda da sua taça de martini.

Sirva: Como guarnição para todos os tipos de martínis doces ou drinques que precisam de um toque salgado.

Para ostentar

Para uma sarau luxuosa, opte pelo Caviar Ossetra Special Reserve da Petrossian (US$ 409 por 30 gramas) ou pelo Caviar Royal Belgian Osetra da Browne Trading Co. Ambos são complexos, equilibrados e têm uma textura fantástica, além de serem ótimos para o paladar.

Sirva: Na lata, com gelo, com blini, crème fraîche e cebolinha.

Para veganos

O produtor dinamarquês Caviart criou o caviar de algas marinhas (US$ 75 por 500 gramas) para quem não gosta de peixe. Esse caviar à base de plantas é preto como azeviche.

“Ele se parece com caviar e tem um sabor de nori fresco - noz e salgado”, diz a chef.

Sirva-o: Com tofu frito, tigelas de arroz pegajoso japonês, biscoitos de algas marinhas e uma infinidade de pratos salgados veganos.

