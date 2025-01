Volta às aulas em Pernambuco acontece nesta segunda (27); confira detalhes

A- A+

Está chegando a hora de os estudantes das redes Estadual, municipal e particular de Pernambuco voltarem às aulas para dar continuidade ao processo de aprendizagem.

A partir desta segunda-feira (27), os colégios particulares abrem as portas para receber os discentes. Já as instituições públicas do Estado e do Recife retornam as atividades na quinta-feira (5).

Segundo o secretário de Educação do Recife, Fred Amancio, a Capital pernambucana tem 455 mil unidades de ensino que atendem a 106 mil estudantes.

Ele contou à reportagem as expectativas para este ano e uma das metas é triplicar a quantidade de creches na cidade.

“Já começamos o ano de forma acelerada. Vamos inaugurar três novas creches (Mangabeira, Mustardinha e Linha do Tiro) e, ao longo do segundo semestre, outras três serão entregues. Obras importantes também serão inauguradas, como a nova sede da Escola Municipal Casa dos Ferroviários (Tejipió), que vai para um espaço maior, mais moderno, com laboratório, biblioteca, quadra coberta e climatização. A quantidade de vagas dela aumentou em 40%”, frisou.

Ainda segundo Amancio, nos primeiros dias de fevereiro será inaugurada uma escola municipal de anos iniciais e finais, no Ibura, Zona Sul do Recife, fortalecendo a oferta aos moradores no bairro.

“Seguimos fortalecendo a infraestrutura, com obras de requalificação. Já alcançamos, em 2024, o feito de 100% das creches e escolas climatizadas. Já lançaremos nos próximos dias o edital do programa ‘Embarque Conectado’, que é o curso de ensino superior, na área de tecnologia, bancado pela Prefeitura do Recife. A determinação do prefeito é de aumentar em 2 mil vagas ofertadas, para esse ciclo de 2025 até 2028. A gente já começa com 500 vagas, ao longo deste ano”, detalhou.

Segundo Gilson Monteiro, que é secretário de Educação de Pernambuco, a gestão vai direcionar investimentos significativos à rede, visando beneficiar os alunos, através da educação.

“As expectativas para a volta às aulas este ano são positivas. Desde o início da gestão, estão sendo investidos mais de R$ 5,5 bilhões em melhorias, por meio do programa ‘Juntos pela Educação’. Essa iniciativa tem como objetivo proporcionar um ambiente ainda mais acolhedor e de qualidade tanto para os estudantes quanto para os professores”, pontuou.

Monteiro destaca ainda que “as escolas da rede estadual de Pernambuco estão se adequando com recursos para melhorias em infraestrutura, manutenção e modernização, criando um espaço cada vez mais agradável e seguro. Estamos também focados em promover uma melhor qualidade de vida nas escolas, implementando ações que visam o bem-estar dos estudantes e professores. Tudo isso reflete diretamente na qualidade do ensino, pois acreditamos que um ambiente adequado e bem estruturado é fundamental para o aprendizado e o desenvolvimento dos nossos alunos”.

O Estado gere 1.061 unidades de ensino, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, 1º ao 3º ano do ensino médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e ensino técnico profissionalizante aliado ao ensino médio. Ao todo, segundo a pasta, são aproximadamente 500 mil estudantes.

“Por meio do Investe Escola, estima-se um aporte, ao longo de 2025, de cerca de R$ 70 milhões para o ano letivo. Com o programa, os recursos são enviados diretamente às unidades de ensino, permitindo que elas realizem as manutenções necessárias para garantir o bem-estar dos alunos, professores e toda a comunidade escolar bem como investimento na área técnica por meio do Projeto Invest Tec e de outros programas incluídos dentro do Investe Escola”, continua.

“Ao todo, só no início deste ano estão sendo investidos mais de R$ 180 milhões para a Educação. Um investimento significativo para a realização de diversas ações nas escolas. Além disso, haverá a entrega dos kits escolares e, pela primeira vez, do fardamento totalmente produzido em Pernambuco, no Polo de Confecções do Agreste”, comenta o secretário de Educação de Pernambuco.

Arnaldo Mendonça, diretor executivo do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de Pernambuco (Sinepe), explicou à Folha de Pernambuco, que o adiantamento da volta às aulas se dá pela troca de datas imprensadas e que se fizeram inviáveis ao funcionamento das escolas.

“Fizemos uma permuta para otimizar esses dias e ganhamos essa semana do mês de janeiro, porque isso também facilita o cumprimento dos 200 dias letivos. A nossa expectativa é muito boa, depois da pandemia, que a gente passou cerca de três anos ainda com grandes dificuldades, e a partir de 2024 nós passamos a retomar, principalmente, com o retorno das crianças da educação infantil, que ficaram bastante tempo fora da escola”, contou ele.

Proibição de celular

Segundo ele, as escolas privadas passam, todo mês de janeiro, por reformas, adequações nas instalações físicas e também melhoramentos, para receber os alunos da melhor forma possível. Contudo, 2025 será um ano desafiador, por causa da medida adotada pelo Governo Federal, que proibiu o uso de celulares nas salas de aula.

“[Terão que deixar de usar celular] não só na sala de aula, mas também nos intervalos, no pré e no pós-horário de aulas. É lei federal e tem que ser cumprida. Veio reforçar uma posição que já era das escolas privadas de um modo geral. A gente percebeu que a dependência das telas para crianças e adolescentes tem sido muito prejudicial ao desenvolvimento, não só em termos de desempenho escolar, mas desenvolvimento emocional também. Estava virando uma doença”, frisou.

No Recife, a CTTU vai realizar "Operação Volta às Aulas"

Com o aumento de cerca de 25% no fluxo de veículos devido ao retorno das atividades escolares, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) montou a Operação Volta às Aulas.

A partir da segunda-feira (27) haverá uma série de ações educativas, de fiscalização e de engenharia de trânsito com o objetivo de levar mais segurança viária aos pedestres, ciclistas e condutores que se concentram nas áreas escolares, além de levar informações com atividades lúdicas sobre o trânsito para crianças.

Uma das novidades para este ano é que os personagens da Liga da CTTU receberão o reforço de uma grande fã, a capivara mais charmosa do Recife, a Méry Cristina, que retorna às aulas, junto com as crianças, para levar orientações através de atividades lúdicas e distribuição de materiais como a cartilha “Crianças para o trânsito”, que traz atividades e orientações sobre segurança viária para o público infantil a partir dos cinco anos.

“A cartilha é um material educativo dirigido para a autonomia, responsabilidade e segurança das crianças na mobilidade do Recife. No material, o universo lúdico da educação para o trânsito da CTTU, explica didaticamente situações do cotidiano, como prestar atenção às placas de trânsito e o respeito aos ciclistas, pedestres e idosos. Toda a linguagem é de fácil entendimento, assim como as imagens e as brincadeiras para reforço do aprendizado e com a Méry Cristina apoiando a Liga da CTTU, as crianças irão aprender com mais diversão”, explica a presidente da CTTU, Taciana Ferreira.

Além das ações de educação, a engenharia de trânsito também intensificou as ações para levar mais segurança viária às áreas escolares.

Ao todo, 25 áreas no entorno de escolas por toda cidade vão receber manutenção de sinalização. Serão implantados, ainda, paraciclos próximos a escolas com alto fluxo de ciclistas.

O esquema também trará reforço na atuação de agentes principalmente nos bairros de Boa Viagem, Estância, Graças, Espinheiro e Várzea, onde há uma maior concentração de unidades de ensino.

Transporte escolar

Para os pais, mães e responsáveis que precisam contratar transporte escolar para as crianças, a CTTU orienta que devem observar se o veículo possui o selo do Detran-PE concedido aos carros aprovados pela vistoria semestral.

É importante, também, pedir referências sobre o motorista a outros pais e na própria escola, além de analisar o comportamento do condutor no trânsito.

Checar se as crianças transportadas utilizam o cinto de segurança, além fazer um contrato com o prestador de serviço e anotar o endereço e o telefone do motorista e do seu auxiliar, também é uma dica importante.

