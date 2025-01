A- A+

EUA "Voltei à vida", diz refém libertada pelo Hamas que perdeu dois dedos em ataque Britânica-israelense, Emily Damari, de 28 anos, esteve entre as três primeiras vítimas liberadas na primeira fase do acordo de cessar-fogo

Emily Damari, a cidadã britânica-israelense que esteve entre as três primeiras reféns libertadas pelo grupo terrorista Hamas da Faixa de Gaza no domingo, disse ter “voltado à vida”. Em uma publicação no Instagram, a jovem de 28 anos escreveu ter ficado com o “coração emocionado” ao ver a reação das pessoas à sua libertação, acrescentando que é “a pessoa mais feliz do mundo simplesmente por existir”.

À rede britânica BBC, a mãe de Emily, Mandy, disse que sua filha está “muito melhor” do que ela esperava após a libertação. Uma avaliação inicial feita pela Cruz Vermelha indicou que o estado de saúde das reféns liberadas era bom, embora fontes israelenses tenham preparado um longo protocolo de exames a fim de identificar possíveis doenças adquiridas durante o período de cativeiro, lesões e danos psicológicos.



— Gostaria de agradecer às muitas pessoas que desempenharam um papel em trazer Emily de volta para casa e deram apoio a mim e à minha família. Nas próprias palavras de Emily, ela é a garota mais feliz do mundo [porque] ela recuperou sua vida. O cessar-fogo deve continuar e todos os reféns devem ser devolvidos às suas famílias — disse ela, afirmando ainda que Emily precisará de tempo para recuperação.

A jovem perdeu dois dedos da mão no ataque sem precedentes do Hamas no território israelense em 7 de outubro de 2023. Segundo o porta-voz das Forças Armadas de Israel, Rafael Rozenszajn, Emily foi acordada a tiros naquele dia.



Em fotos divulgadas pelo Estado judeu nos primeiros momentos após o encontro dos familiares com as jovens sequestradas, a britânica-israelense aparece com a mão enfaixada ao lado da mãe.

Além de Emily, as outras duas reféns libertadas foram Romi Gonen, de 24 anos, que foi presa em uma emboscada enquanto tentava deixar o festival Supernova, e Doron Steinbrecher, de 31, enfermeira veterinária que foi rendida dentro do próprio apartamento. As três mulheres fazem parte do primeiro grupo de 33 reféns que serão libertados pelo Hamas como parte da primeira fase do acordo de cessar-fogo com Israel.

Prisioneiros palestinos

Em troca, o Estado judeu libertou na manhã desta segunda-feira (ainda na noite de domingo em Brasília) 90 prisioneiros palestinos. Multidões entoaram cânticos, tocaram buzinas e celebraram quando dois ônibus com os prisioneiros palestinos chegaram à cidade de Beitunia, na Cisjordânia.



Algumas pessoas subiram nos ônibus e exibiram bandeiras de movimentos políticos palestinos, incluindo o Hamas.

A maior parte dos libertados por Israel são mulheres e crianças. Ao todo, cerca de 1,9 mil palestinos serão soltos nos próximos 42 dias de cessar-fogo. (Com AFP)

