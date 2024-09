A- A+

Boa ação Voluntariado do Imip completa 25 anos nesta sexta-feira (13); saiba como ser um voluntário Composto por 250 voluntários, o grupo atua em 25 setores do Complexo Hospitalar do Instituto

Conhecidos como "Anjos Dourados", o voluntariado do Imip completa 25 anos de existência nesta sexta-feira (13).

Composto por 250 voluntários, o grupo atua em 25 setores do Complexo Hospitalar do Instituto, levando conforto para crianças, adultos e idosos.

O voluntariado também realiza a confecção de enxovais infantis e projetos de música nas enfermarias, oferecendo alegria e esperança às pessoas em situação de adoecimento.

Voluntária mais antiga do Imip, Rejane Leão trabalha no voluntariado desde a fundação e atua como coordenadora do setor.

“Esse é um trabalho que é feito com dedicação, muito amor e esperança em atingir o coração do paciente, despertando bem-estar, autoestima e alavancando sorrisos. Esse é o nosso pagamento. Saímos dos setores felizes da vida porque naquele momento, em um trabalho que se faça ou em uma peruca que se coloque, conseguimos animar aquelas pessoas”, destacou.

Voluntariado do Imip

O voluntariado foi criado pelo Professor Fernando Figueira com o objetivo de proporcionar aos pacientes uma assistência humanizada, por meio da compaixão e da empatia, durante o período de permanência no hospital.

O grupo é coordenado pela Fundação Alice Figueira de Apoio ao Imip (FAF), que também está em momento de celebração neste mês. A FAF está completando 37 anos de luta pela captação de recursos financeiros e humanos para o complexo hospitalar no dia 25.

A presidente da FAF, Elizabeth Veiga, destaca a importância do serviço voluntário na construção de uma sociedade mais justa e solidária.

“Nossos voluntários fazem toda a diferença no cuidado ao atendimento integral e humanizado do IMIP”, destaca.

Para fazer parte do time, é preciso ter acima dos 21 anos e disponibilidade de quatro horas semanais. O processo seletivo é gratuito e envolve entrevista e seleção. Para participar, ligue (81) 2122-4725.

