8 de janeiro: chefe da PF diz esperar informações da Argentina para pedir extradição de foragidos

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse nesta terça-feira que a corporação tem recebido cooperação internacional da Argentina para localização de investigados e condenados nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. A estimativa é que, dos cerca de 180 foragidos, boa parte do grupo teria buscado refúgio no país vizinho.

Além da Argentina, é possível que alguns foragidos também tenham entrado por vias terrestres no Uruguai e no Paraguai. Até ontem, 29 dessas pessoas já tinha tido os nomes incluídos na rede de capturas da Comunidade de Polícias das Américas (Ameripol).

A partir da identificação do destino dos foragidos, a PF irá então fechar uma lista para envio ao Supremo Tribunal Federal (STF) e então ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), do Ministério da Justiça, a fim de que seja solicitada a prisão para extradição do grupo.

De acordo com as investigações, esses homens e mulheres deixaram o país pela fronteira a pé ou de carro e, alegando perseguição política, buscavam pedir refúgio a Comissão Nacional para os Refugiados (Conare), órgão do Ministério do Interior argentino.

Com o pedido, os foragidos pretendiam garantir permanência provisória na Argentina, com autorização para moradia, trabalho, estudo, além de acesso a serviços públicos, como saúde, no país.

Ao Globo, o Consulado do Brasil em Buenos Aires informou não ter registro de pessoas que tenham buscado assistência e que temas como refúgio e asilo político não são de competência da repartição consular.

Na quinta-feira, foi deflagrada uma megaoperação, em mais uma fase da Lesa Pátria, para capturar 208 condenados ou investigados pela invasão e depredação das sedes dos Três Poderes que são considerados foragidos. No fim da noite, um balanço divulgado contabilizou 49 prisões em 18 estados e no Distrito Federal e indicava que 159 ainda eram procurados.

