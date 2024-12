Alexandre de Moraes prorroga inquérito das fake news por mais seis meses

A- A+

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou nesta segunda-feira por 180 dias o chamado inquérito das fake news. Há a previsão de realizar o depoimento de mais 20 pessoas, e também a conclusão da análise de informações obtidas por quebra de sigilo fiscal e bancário.

De acordo com informações do STF, a investigação está apurando o "gabinete do ódio", suposto grupo que atuaria no governo de Jair Bolsonaro (PL) para atacar opositores. O inquérito das fake news foi aberto em março de 2019 e tramita desde então em sigilo.

Na semana passada, o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, havia adiantado que a apuração deveria ser prorrogada para o próximo ano. De acordo com Barroso, havia uma expectativa de que o inquérito se encerrasse ainda este ano, mas uma sucessão de eventos mudou o cenário.

— O inquérito das fake news se prolongou porque os eventos foram se sucedendo, vamos ter um mar ainda um pouco agitado ao longo do próximo ano — afirmou.

