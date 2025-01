A- A+

DEPORTAÇÃO Após reunião com Lula, Mauro Vieira diz que tratará sobre "requisitos mínimos de dignidade humana" Ministra de Direitos Humanos anuncia posto de acolhimentos em Belo Horizonte

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, falou nesta terça-feira (28) sobre a deportação de brasileiros pelos Estados Unidos após ter participado de conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ao lado da ministra de Direitos Humanos, Macaé Evaristo, o chanceler afirmou que os cidadãos não podem estar algemados ou acorrentados em solo nacional.

Mauro Vieira avaliou como "trágico" o desembarque em Manaus na sexta-feira, quando brasileiros desembarcaram acorrentados e algemados após um problema de ar condicionado da aeronave.

— (Discutimos sobre a necessidade de que) as deportações sejam feitas com os requisitos mínimos de dignidade humana.

Já a ministra de Direitos Humanos afirmou que haverá um posto de acolhimento no Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, onde os deportados costumam desembarcar.

— Do ponto do vista do MDH, fomos autorizados para estabelecer em Confins um posto de atendimento humanitário — disse a ministra.

Veja também