Eleições São Paulo 2024 Atacada por Marçal, Tabata Amaral rechaça fala machista do opositor Candidata à Prefeitura de São Paulo desmentiu as insinuações sobre seu relacionamento com o prefeito do Recife, João Campos

A candidata à prefeita nas Eleições de São Paulo, Tabata Amaral (PSB), respondeu com veemência às declarações feitas por Pablo Marçal (PRTB) em relação ao seu namoro com o prefeito do Recife, João Campos (PSB). Segundo ela, é “mais uma mentira suja” do candidato.

Marçal chegou a chamar Tabata de "talarica" após o debate promovido pela Folha de S.Paulo e UOL, insinuando que ela teria sido responsável pelo fim do ex-noivado do recifense. "O João se relacionou com outras pessoas entre o fim do noivado e o início do nosso namoro, e isso é público", declarou Tabata, pondo fim às especulações.

Ataques

Marçal já havia atacado a candidata em outro momento, afirmando que, apesar de Tabata "namorar um cara bacana", ela não teria como ser prefeita de São Paulo por "não ser casada nem ter filhos". Segundo o candidato, ela jamais seria prefeita, apenas primeira-dama.

Segundo matéria da Folha de S. Paulo, a campanha de Tabata considera que as acusações e insinuações sobre o relacionamento não afetam sua intenção de votos. No entanto, “Marçal busca menosprezar a candidata de forma estratégica”. "É como se ele estivesse acenando para uma parcela da população machista que despreza mulheres", afirmou Pedro Simões, um dos coordenadores.

João Campos, namorado de Tabata desde 2019, também reagiu às declarações de Marçal em resposta ao site Metrópoles, afirmando que essas mentiras são uma tentativa de tumultuar a eleição. "Mais uma mentira para tumultuar a eleição de São Paulo", disse Campos – também reforçando seu relacionamento com a candidata começou meses após o fim de seu noivado.

Desvio

Apesar dos ataques, Tabata permanece focada em sua campanha e afirmou que as mentiras não a desviarão de sua trajetória. "Ele inventou outra mentira para desviar o foco do debate real. Isso não vai funcionar", concluiu.

Ao longo da campanha, outra adversária de Tabata, Marina Helena (Novo), insinuou que a candidata estaria usando jatinhos privados para visitar o namorado em Recife, questionando a transparência dessas viagens. Tabata negou categoricamente as alegações e ameaçou processar Marina caso ela não retirasse as acusações.

"Se você está curiosa sobre a minha relação, tem uma série no YouTube em que eu explico tudo sobre a minha vida e o meu namoro com João", rebateu Tabata.

