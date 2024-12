Auxiliares dizem que Lula mostrava indisposição durante reuniões na segunda-feira (9)

A- A+

Auxiliares que despacharam com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao longo da segunda-feira relataram ter percebido o mandatário indisposto e “para baixo”.

Desde o acidente do dia 19 de outubro, Lula toma um remédio anti-convulsão, que o deixa sonolento e irritado. Na segunda-feira, o presidente começou a sentir dor no local da batida, na parte de trás da cabeça, e disse que iria para o Alvorada mais cedo.

A médica da Presidência, Ana Helena Germoglio, o examinou ainda no Planalto e contatou o médico particular do presidente, Roberto Kalil Filho. Foi decidido que Lula faria novos exames nesta terça-feira.





Mas a dor aumentou no fim da tarde e o presidente foi levado para a unidade do Hospital Sírio-Libanês em Brasília, onde foi constatada a hemorragia que precisava ser drenada. O presidente então foi transferido para São Paulo para passar pela cirurgia às pressas. A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, o acompanhou na viagem.

