Minas Gerais Belo Horizonte: Presidente da Câmara confirmado, prefeito com União Brasil e indefinição tucana Gabriel Azevedo (MDB) e Fuad Noman (PSD) já tiveram suas candidaturas apresentadas; outros sete pré-candidatos devem ser avalizados por suas siglas até cinco de agosto

Em meio à proximidade do início do período eleitoral, o final de semana em Belo Horizonte foi marcado por convenções partidárias, ocasiões em que as siglas definem suas chapas de vereadores e se irão lançar candidato próprio à prefeitura da capital mineira.

No último sábado, o prefeito Fuad Noman (PSD) marcou presença no evento do União Brasil para anunciar seu vice, o vereador Álvaro Damião.

Neste mesmo dia, o presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo (MDB), participou de evento similar ao lado do seu vice, o ex-vice-governador e ex-aliado do governador Romeu Zema (Novo), Paulo Brant (PSB).

O momento foi usado para que Azevedo pudesse explanar algumas de suas propostas, baseadas no lema de sua pré-campanha "teto, trabalho e emprego".

As convenções do PSDB, PCdoB e Avante também movimentaram a política mineira.

No caso dos tucanos, o encontro não decidiu qual será o rumo do partido em relação à prefeitura de Belo Horizonte — não ocorreu a formalização do ex-deputado João Leite ou o anúncio de um possível apoiado.

Segundo a última Quaest divulgada na capital mineira, Leite tem 11% das intenções de voto. Articuladores, contudo, apontam que não há intenção de concorrer.

Enquanto isso, os tucanos vêm sendo cobiçados por Gabriel Azevedo, que já integrou o quadro do partido no passado.

Na mesma toada que o PSDB, o Avante ainda não definiu quem irá apoiar nas eleições para o Executivo.

Já o PRD declarou estar junto com o prefeito Fuad Noman.

Também neste sábado, o PCdoB anunciou apoio ao deputado federal Rogério Correia (PT), que, por sua vez, esteve presente na convenção.

Nos bastidores, Correia vem tratando sobre a necessidade de unir à esquerda na capital.

Até o momento, ele conta com o endosso expresso de outros partidos como PSOL e Rede Sustentabilidade, mas ainda divide o campo com a parlamentar Duda Salabert, do PDT.

Os dois tem suas convenções marcadas para o próximo domingo (4).

Além de Duda, outros pré-candidatos devem ser confirmados até o dia cinco de agosto, quando termina o prazo estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a realização de convenções.

Na próxima sexta-feira, será a vez do deputado estadual e nome do bolsonarismo na cidade, Bruno Engler (PL).

No domingo, o Republicanos deve formalizar o apoio à candidatura do PL.

Já no sábado, Republicanos e Novo terão suas convenções: os partidos tem como pré-candidatos, respectivamente, o deputado estadual e apresentador licenciado da Record TV, Mauro Tramonte, e a ex-secretária estadual de Planejamento Luísa Barreto.

