A- A+

Tocantins Candidata do PL em Palmas falta debate em TV de Vanderlei Luxemburgo após ele declarar voto em rival Luxemburgo alega que tem "tem direito inalienável" de escolher seu candidato

A candidata do PL à prefeitura de Palmas (TO), deputada estadual Janad Valcari, recusou participar de um debate eleitoral promovida pela TV Jovem sob alegação que o dono da emissora, o técnico e empresário Vanderlei Luxemburgo, apoia a candidatura de Eduardo Siqueira (Podemos). Luxemburgo, por sua vez, disse que a candidata “jogou a culpa para cima dele” para não participar do encontro.

O debate estava marcado para acontecer na sexta-feira passada, com os candidatos Professor Júnior Geo (PSDB), Eduardo Siqueira Campos (Podemos) e Lúcia Viana (Psol) confirmados.

Horas antes do evento, Janad Valcari divulgou comunicado alegando que não compareceria ao debate, em razão do apoio de Luxemburgo ao seu adversário na corrida pela prefeitura, Eduardo Siqueira.

“Destarte, resta indubitável que há violação na devida e necessária isenção e imparcialidade”, completa a nota.

O técnico de futebol e empresário Vanderlei Luxemburgo já declarou apoio público a Siqueira e discursou no palanque da convenção do Podemos que anunciou a candidatura do aliado.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Luxemburgo defendeu que o seu posicionamento pessoal é diferente do da emissora.

— As pessoas que escolhi apoiar, foi o Vanderlei Luxemburgo, cidadão palmense, tocantinense, que tem direito inalienável de escolher quem quiser, a minha empresa não — diz o técnico, que ainda completou: — Nessa hora, a senhora jogar a culpa pra cima de mim para não participar do debate? A senhora está equivocada.

Ex-técnico da seleção brasileira, Flamengo e Palmeiras, Luxemburgo se filiou ao Podemos em abril deste ano.

Na semana passada acompanhou Eduardo Siqueira durante compromisso político em campeonato de futebol na capital do Tocantins para anunciar projetos do candidato na área do esporte.

Na política, Luxa, como é conhecido, já ensaiou uma candidatura ao Senado, pelo PSB, em 2022, mas o seu nome foi rejeitado pelo partido meses antes do pleito.

Procurado pela assessoria, Vanderlei Luxemburgo não respondeu até a publicação desta matéria.

A assessoria da deputada estadual Janad Valcari enviou a nota divulgada à imprensa, em que anunciou a ausência no debate.

Veja também

Emendas Ministro Barroso diz que reunião equacionou impasse sobre emendas