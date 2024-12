Carlos Bolsonaro ignora viúva de Marielle Franco durante cerimônia de diplomação de eleitos

A- A+

O prefeito Eduardo Paes, o vice Eduardo Cavaliere e os 51 vereadores eleitos participaram da cerimônia de diplomação, na Câmara do Rio, na manhã desta quarta-feira. Logo no início da entrega dos diplomas, que segue a ordem de votação de cada candidato, uma cena chamou a atenção.



O mais votado, Carlos Bolsonaro (PL), cumprimentou todos os vereadores que estavam nas duas primeiras fileiras do plenário com uma única exceção. Ele passou direto por Mônica Benício (PSOL), viúva de Marielle Franco (PSOL). Cena semelhante ocorreu em 2021, na posse dos vereadores eleitos à época.

Sem demonstrar se importar com a descortesia do colega, a vereadora comentou apenas:

— De onde não se espera nada, não vem nada mesmo — disse Monica Benicio após a diplomação.

Outra cena que chamou a atenção também teve como protagonista o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao caminhar para receber o diploma com uma bolsa vermelha, o petista Leonel de Esquerda fez um L com a mão em referência ao presidente Lula ao passar por Carlos Bolsonaro.



Ele cumprimentou Paes e Cavalieri e ignorou o vereador do PL.

A tendência é que o legislativo carioca continue a ser presidido por Carlo Caiado (PSD) já que não surgiu até o momento outro nome que consiga formar uma chapa para concorrer contra ele.



A possível montagem de uma chapa alternativa com vereadores do PL está descartada porque ujm dos integrantes da mesa dever[a ser Paulo Messina (PL), de volta à Câmara.

Secretários de Paes

A vereadora eleita Joyce Trindade (PSD) que chegou a ser anunciada pelo prefeito reeleito Eduardo Paes para retornar a secretaria de Politicas de Promoção da Mulher, confirmou que vai permanecer no legislativo. A atual secretária Lidiane de Paula continuará no cargo segundo Joyce.

A mudança de planos faz com que Rogerio Rocal, suplente da vez, que não conseguiu se reeleger, assuma o mandato. Professor, Rocal desagradou o próprio partido ao votar contra o projeto de lei que mudou as regras da contagem de horas trabalhadas pelos professores do município.



Alguns vereadores do PSD, no entanto, avaliam que essa decisão pode mudar, mas que a intenção é deixar o político por um tempo na ''geladeira)

O prefeito Eduardo Paes anunciou e o vereador Márcio Santos (PV) será o novo Secretário de Economia Solidária. Eleito numa coligação PT/PC do B/PV, a nomeação favoreceu o PT no legislativo.



O suplente Niquinho herdará a vaga. Uma curiosidade sobre o novo secretário: na discussao do Plano Diretor ele teve emendas rejeitadas porque propôs medidas para proteger a Baía de Todos os Santos e Ilhas no entorno.

— Foi um acordo com o Washington Quaquá (prefeito eleito de Maricá). O Niquinho foi o candidato dele no Rio. Será uma experiência nova — disse Márcio, que já foi subsecretario de Saneamento do Rio

