Cenário de live e avaliada em R$ 2,5 mi: a casa de Bolsonaro em Angra que teve contrato apreendido

Localizada na vila histórica de Mambucaba no 4.° distrito do município de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro e avaliada em aproximadamente R$ 2,5 milhões... Esta é a casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cujo contrato de reforma de R$ 900 mil foi apreendido pela Polícia Federal. O documento foi encontrado durante busca e apreensão no escritório do PL em Brasília e anexado junto ao inquérito em que o ex-presidente foi indiciado por tentativa de golpe de Estado.

Em janeiro deste ano, a casa de veraneio em Angra dos Reis que tem há mais de vinte anos se tornou palco de uma grande transmissão ao vivo feita pelo ex-mandatário e seus filhos — o senador Flávio Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o vereador do Rio, Carlos Bolsonaro.

Naquele mês, Bolsonaro escolheu descansar em Angra e chegou a passar o oito de janeiro no local. Uma espécie de cercadinho foi montado no loca, onde o ex-presidente recebia apoiadores diariamente para tomar café e conversar sobre política.

No dia seguinte, mandados de busca e apreensão foram emitidos em face de Bolsonaro. Quando os agentes chegaram a este imóvel, a família tinha saído para um passeio de jetski.

A reforma em questão foi feita neste ano , quando a casa passou por pinturas e uma churrasqueira foi adquirida. Como antecipou Naíra Trindade, da coluna do Lauro Jardim, o processo foi agilizado sob o receio de Bolsonaro de ter suas contas bloqueadas.

A Vila Histórica de Mambucaba "é uma das primeiras ocupações urbanas do Brasil, e seu conjunto arquitetônico e paisagístico foi tombado pelo Iphan, em 1969", segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

De acordo com o Iphan, Angra dos Reis funcionou como um importante porto exportador de café e importador de escravos para o Vale do Paraíba. No porto da vila, escravizados desembarcavam e eram encaminhados para as regiões produtoras de café.

O contrato de reforma

Ao analisar o contrato de reforma da casa de Bolsonaro, a PF destacou em um relatório que “chama a atenção o fato de a reforma estar orçada na vultuosa quantia de R$ 900 mil, ao passo que, na declaração de bens de Bolsonaro, nas eleições de 2022, a residência estava avaliada em R$ 98.500”, em referência à informação prestada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na tentativa de reeleição. “O montante da reforma corresponde, portanto, a quase dez vezes o suposto valor do imóvel declarado”, destacou o agente da PF que assina o relatório datado de 18 de novembro deste ano.

Os valores de imóveis declarados ao TSE costumam estar abaixo dos preços praticados no mercado, porque a lei não exige que sejam atualizados ao longo do tempo. Consultada pelo GLOBO, uma corretora que atua na região estimou que a casa esteja avaliada em cerca de R$ 2,5 milhões, em função da localização, tamanho e por características como a proximidade da praia.

O contrato da reforma analisado pela PF é datado em 11 de outubro de 2023 e não está assinado nem por Bolsonaro nem pela empresa de engenharia responsável pelo serviço. Procurada, a defesa do ex-presidente não se manifestou.

O contrato analisado pela PF informa que o valor de R$ 900 mil inclui mão de obra e material. O documento diz que seria efetuada uma entrada de 30% do contrato (R$ 270 mil). O restante seria pago em quatro parcelas de R$ 135 mil durante a reforma, e um quinto pagam

