BRASIL Chegada de Sidônio a ministério foi costurada após encontros com Lula e aproximação com Janja Presidente costuma consultar primeira-dama sobre estratégia de comunicação

Marqueteiro de campanha e conselheiro informal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o publicitário Sidônio Palmeira chegou a um dos postos mais estratégicos do governo, a Secretaria de Comunicação Social (Secom), após uma série de conversas privadas. Sidônio passou um longo período do terceiro mandato de Lula como referência para as discussões sobre estratégias de comunicação e se aproximou da primeira-dama Janja da Silva.

Em conversas no gabinete presidencial, Lula trocava impressões com Sidônio, que dava palpite em todas as principais iniciativas de comunicação, especialmente em campanhas, e discutia formas de melhorar a imagem do Executivo. Já na largada do mandato, o slogan União e Reconstrução teve as digitais de Sidônio, que voava de Salvador, onde mora, até Brasília a cada novo chamado de Lula.





Em 2024, sua presença em Brasília passou a ser mais frequente. Sidônio estendeu seus conselhos a reuniões mais amplas com integrantes de ministérios. Comandante da Saúde, Nísia Trindade chegou a ter encontro com Sidônio no auge da crise dos casos de dengue, em 2024.

Com Lula, uma das últimas conversas em caráter de "conselheiro informal" ocorreu em um almoço no Palácio da Alvorada no final de novembro. Nos dias que se seguiram a esse encontro, Sidônio já era considerado "futuro ministro" pelo entorno presidencial.

Além de conquistar confiança de Lula, Sidônio se aproximou Janja. Desde a campanha, o publicitário já tinha a simpatia da esposa do presidente, o que se intensificou durante o governo. Sidônio costuma consultar a primeira-dama em alguns momentos, gesto que agrada.

Aliados do novo ministro afirmam que publicitário sempre foi habilidoso em prestigiar a opinião de Janja. Desde a campanha, ela gostava de dar sugestões na comunicação e, hoje, tem influência na Secom.

De acordo com pessoas próximas, o gesto de consultar a primeira-dama faz parte de uma característica de trabalho de Sidônio de construir estratégias e embalar ações a partir de suas conversas com o mundo político. Profissionais que já trabalharam com o publicitário afirmam que o novo ministro tem desenvoltura em contemplar diversos pontos de vista em suas ações de marketing.

O entorno da primeira-dama afirma que Janja tem se mantido distante da nova formação da Secom e que, nos últimos dias, se dedicou à organização dos eventos que marcaram dois anos dos atos golpistas de 8 de janeiro. Nesse período, no entanto, Sidônio e Janja interagiram.

Como mostrou a colunista Bela Megale, os dois analisaram juntos fotos que seriam usadas no evento de quarta-feira e que marca os dois anos dos ataques golpistas.

Ainda que tenha uma relação cordial com Janja, Paulo Pimenta, ministro de saída da Secom, não tinha o hábito de conversar com a primeira-dama sobre políticas da pasta e costumava consultar diretamente Lula na tomada de decisões.

É também pela influência de Janja que a eventual troca de Brunna Rosa, hoje à frente da Secretária de Estratégia Digital e Redes, é vista como um dos movimentos mais sensíveis, à espera de uma de decisão de Sidônio.

Além de ter contato direto com a primeira-dama, Rosa tem participação em outros governos do presidente Lula e era nome muito próximo de Janja já durante a campanha de 2022. Rosa e Palmeira devem conversar sobre a situação nos próximos dias.

