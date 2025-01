Novo chefe da comunicação de Lula começa a definir trocas e busca nomes da equipe de João Campos

A- A+

O futuro ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, já começou a definir as trocas que fará na estrutura e busca nomes da equipe do prefeito do Recife, João Campos, para trabalhar no Palácio do Planalto.

A comunicação do mandatário é considerada uma referência pelo entorno do publicitário, escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para substituir Paulo Pimenta.

Com 2,8 milhões de seguidores no Instagram e 898 mil no TikTok, Campos adota linguagem popular, faz coreografias de danças e viu publicações sobre anúncios de investimentos na capital pernambucana viralizarem — o prefeito usa óculos juliet, febre entre os jovens, em uma série de posts.

As redes sociais foram também um dos principais pilares da estratégia do pernambucano para vencer a disputa municipal de 2024 com 78% dos votos.

Um dos principais desafios de Sidônio é tornar a atuação da comunicação mais dinâmica nas redes sociais e com força suficiente para fazer disputa de narrativa do governo contra a oposição.

Uma preocupação central de Lula é se posicionar melhor nas plataformas digitais diante do diagnóstico de que está perdendo a batalha para a direita.

— É importante que na gestão não seja analógica e se comunique com as pessoas. Na área de saúde, é importante que as pessoas saibam onde vacinar. Isso é uma forma de comunicação que muitas vezes não sai da Secom, sai de um aplicativo — disse Sidônio na terça-feira ao lado de Paulo Pimenta, após anúncio da troca no Palácio do Planalto.

Trabalhos anteriores

Com experiência no comando de campanhas petistas na Bahia, o marqueteiro é descrito por aliados como alguém com talento para formar boas equipes.

Com posse prevista para próxima terça-feira, ele tem três nomes confirmados para o seu círculo mais próximo: Tiago César, que deve ser secretário-executivo; Samantha Marchiori para a chefia de gabinete; e Paulo Brito, que deve assumir a Secretaria de Publicidade e Propaganda.

Os três atuavam na agência de Sidônio em Salvador e trabalharam com ele na campanha de Lula em 2022. César e Brito estão tocando a transição das equipes desde segunda-feira no Palácio do Planalto.

Como mostrou O Globo, Lula deu carta branca para a montagem da equipe, e o publicitário vai priorizar trocas em duas áreas consideradas estratégicas: a relação com a imprensa e as mídias digitais.

A Secretaria de Imprensa é comandada por José Chrispiniano, assessor de Lula desde 2011 e nome de confiança do presidente.

O cenário mais provável é que seja substituído por Laércio Portela, que foi ministro interino no período em que Pimenta esteve à frente da pasta dedicada à reconstrução do Rio Grande do Sul entre maio e setembro. Atualmente, Laércio é secretário de comunicação institucional, responsável pela articulação da Secom com outros ministérios.

Há dúvida, no entanto, sobre a permanência de Brunna Rosa à frente de Secretária de Estratégia Digital e Redes. Próxima da primeira-dama Janja da Silva, com participação em outros governos do presidente Lula e na campanha de 2022, é considerado um dos postos mais sensíveis para mudança. Rosa e Palmeira devem conversar sobre a situação nos próximos.

