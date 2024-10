Chiquinho Brazão diz em depoimento ao STF que Marielle foi vítima de "maldade"

A- A+

O deputado federal Chiquinho Brazão (Sem partido-RJ) elogiou a vereadora Marielle Franco (PSOL) durante depoimento nesta segunda-feira na ação penal na qual ele é acusado de ser um dos mandantes do assassinato da parlamentar. Chiquinho, que nega a acusação, afirmou que os dois tinham uma boa relação e que Marielle tinha um "futuro brilhante".

— É uma maldade o que fizeram. (Marielle tinha um) Futuro brilhante, sem dúvida nenhuma — declarou Chiquinho. — Ela era uma vereadora muito amável. A gente sempre teve uma boa relação.

Chiquinho é réu em uma ação penal que tramita no Supremo Tribunal Federal ( STF), ao lado do conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ) Domingos Brazão, seu irmão, e do delegado Rivaldo Barbosa. Os três estão presos preventivamente desde março pela suspeita de terem ordenado a morte de Marielle, o que eles negam.

O deputado federal está sendo o primeiro dos réus a ser ouvido, após as testemunhas de acusação e de defesa. Ele chorou duas vezes durante o depoimento, ao falar de sua família. Chiquinho era vereador no Rio de Janeiro na época do crime, em 2018.

