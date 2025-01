Conta de Instagram de Lula muda de comando após queda de braço envolvendo Janja e a comunicação

A- A+

A conta do Instagram do presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou a ser comandada pela equipe do novo ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira. A mudança marca o fim de uma queda de braço que marcou a primeira etapa do governo e dá a largada a um novo posicionamento do petista nas redes sociais.

A estratégia de cada publicação, que já demonstra uma mudança na estética e mais informalidade no "feed" de Lula, vem sendo elaborada por Mariah Queiroz, nova secretária de Estratégias e Redes da Secretaria de Comunicação Social.

Lula e Mariah Queiroz foram apresentados por Sidônio no Palácio do Planalto há oito dias, instantes antes da cerimônia de sanção da reforma tributária no dia 16 de janeiro. Queiroz trabalhou com o prefeito de Recife, João Campos, e passou a integrar a equipe da Secom a convite de Sidônio.

Em uma reunião virtual com deputados e a militância petista na noite de quinta-feira, o ministro afirmou que irá mudar a forma como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se comunica nas redes sociais.

— Vamos mudar formato de como presidente se comunica nas redes, ele tem um estilo, fala com facilidade e está com muita disposição de fazer diferente, querendo explicar, falar e fazer. Ele quer divulgar as ações, quer mostrar o que ele faz. E para vocês é importante engajar, curtir e compartilhar tudo quanto é mensagem do governo — disse o ministro.

A administração da conta se tornou alvo de disputa na primeira metade do governo. De um lado estava o fotógrafo oficial de Lula, Ricardo Stuckert, e de outro, a primeira-dama Janja da Silva e a ex-secretária de Estratégias e Redes da Secom, Brunna Rosa.

A Rosa cabia administrar todas os perfis nas redes sociais do governo federal, mas sem interferência na conta do Instagram de Lula, considerado o maior canhão de comunicação digital, com mais alcance e engajamento do que todos os perfis institucionais do governo federal. Lula tem 13,3 milhões de seguidores no Instagram.

Nos últimos meses, Janja também fazia publicações na conta de Lula, mostrando cenas do cotidiano do presidente no Palácio da Alvorada e na residência oficial da Granja do Torto. As postagens de agendas de governo, no entanto, eram feitas apenas por Stuckert.

Agora, as publicações partem de um comando da equipe de Sidônio. Aliados do ministro, no entanto, afirmam que não há perseguição a integrantes da gestão anterior que permaneceram na pasta. Stuckert tem trabalhado em conjunto com a nova direção da Secom.

Secretário de Audiovisual, o fotógrafo faz a captação das imagens sob a coordenação de Mariah. O objetivo é mostrar um Lula mais solto e à vontade, também cenas do cotidiano presidencial. Sidônio defende uma abordagem mais solta e simples nas redes sociais, diferente do que vinha sendo adotado até então, com publicações mais formais e padronizadas.

— A beleza está na diferença. Se fazer tudo pasteurizado, tudo igual, tudo montadinho, trabalhado, não dá. Rede social gosta das coisas sujinhas, sujinhas no bom sentido, aquele negócio mais soltinho, mais simples. É isso que precisa buscar, a beleza da militância de vocês, a beleza das pessoas mais simples do interior. É isso que faz com que a gente possa buscar engajamento — orientou Sidônio em conversa com a militância petista.

Além disso, dentro da lógica de que Lula será o "motor de conteúdo" do governo, o ministro quer o presidente mais na rua mostrando o que vem sendo feito.

As mudanças, no entanto, não ocorrerão da noite para o dia, e fazem parte de um processo que dependerá da própria adaptação de Lula, segundo integrantes da equipe de Sidônio.

— Nossa compreensão é que redes sociais tem que ser constante e continua, constantemente vamos ter ações, demonstrar ação do governo. O presidente tem disposição de explicar o que governo faz em todo país, ele vai viajar, é importante ter contato com povo nas cidades, ele vai mostrar obras, benfeitorias, no local onde está sendo feito —afirmou Sidônio na plenária virtual do PT.

