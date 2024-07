A- A+

eleições Costura entre PL e PSDB em capital do MS enfurece deputado bolsonarista: "Agora sou pré-candidato" Líder do movimento Pró-armas, Marcos Pollon se lançou na corrida pela prefeitura de Campo Grande; Valdemar Costa Neto esteve com articuladores do pré-candidato tucano

Após a direção nacional do PL indicar que irá apoiar o pré-candidato do PSDB à prefeitura de Campo Grande, o deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) ficou enfurecido e se lançou na disputa.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, Pollon diz que mantém sua palavra de nunca apoiar um tucano, referindo-se ao colega na Câmara dos Deputados, Beto Pereira (PSDB).

— Recebi a notícia de que houve uma reunião da alta cúpula (do PL) em Brasília para se alinhar ao PSDB. Minha mãe não pariu um homem saco de bosta. Vocês queriam um candidato viável do PL? Então agora vocês tem. Sou pré-candidato à prefeito e na última eleição fiz quase 40 mil votos. Agora a decisão é da Executiva nacional — diz.

O deputado federal Beto Pereira é o nome que tem o endosso do governador Eduardo Riedel (PSDB) na capital sul-matogrossense. Na semana passada, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, esteve com o ex-governador tucano Reinaldo Azambuja em reunião em Brasília. Na ocasião, o acordo entre os partidos foi fechado.

Pesa contra Pereira as críticas que fez a Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19. Em 2022, ele apoiou a atual ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), em sua tentativa de concorrer ao Palácio do Planalto.

Em Campo Grande, contudo, o PL havia indicado que iria apoiar a reeleição da prefeita Adriane Lopes (PP) por ser a escolha da ex-ministra da Agricultura e presidente estadual do PP, a senadora Tereza Cristina, que é uma aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Bolsonaristas como Pollon não gostam de nenhuma das alternativas e preferem uma candidatura própria.

Esta é a sétima vez que o partido de Bolsonaro muda de pré-candidato em Campo Grande. Antes de Pereira e da prefeita Adriane Lopes, cinco nomes do PL foram colocados na disputa — o primeiro foi Marcos Pollon.

Veja também

eleições Filho mais novo de Bolsonaro, Jair Renan é exonerado de gabinete no Senado