BRASIL Datena aconselha Gusttavo Lima a não entrar para a política: "Me ferrei grandão" Derrotado nas eleições municipais de São Paulo, apresentador do SBT deu declaração durante programa na emissora; cantor sertanejo anunciou recentemente que irá concorrer à Presidência

A possível candidatura do cantor sertanejo Gusttavo Lima à Presidência da República rendeu ao artista um conselho de outra figura pública que tentou se aventurar na política recentemente. Derrotado nas eleições municipais de São Paulo no ano passado, o apresentador de televisão José Luiz Datena recomendou que o artista não seguisse o mesmo caminho.

— Não entra nessa gelada. Você é um cantor maravilhoso, todo mundo gosta de você. Política é para quem já está nesse meio e conhece os bastidores. Não se meta no meio desses caras, porque você dança, dança legal — afirmou Datena durante o programa "Fofocalizando" no SBT.





O apresentador continuou, relatando sua experiência pessoal e afirmou que para entrar para a política tem que ter "casca grossa":

— Eu não sabia que ia me ferrar tão grandão. Me ferrei grandão. Por isso, meu conselho é: fica na sua, meu irmão. É uma gelada ser presidente de alguma coisa. Se eu fosse o Gusttavo, eu ficava cantando moda de viola.

A candidatura de Datena nas eleições municipais de São Paulo sofreu uma forte desidratação. Inicialmente, nas pesquisas de intenção de voto, ele aparecia empatado tecnicamente com os candidatos que foram ao segundo turno, o prefeito reeleito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL). Com a ascensão de Pablo Marçal (PRTB), Datena ficou em quinto lugar, com 1,8% dos votos.

Durante o período eleitoral, ele mesmo parecia desanimado e chegou a chorar em uma sabatina promovida pela Folha/UOL. Em novembro, após a derrota, deixou a Band depois de 21 anos de atuação.

Gusttavo Lima candidato?

Na semana passada, o cantor Gusttavo Lima revelou seu intuito de concorrer ao Palácio do Planalto. Em nota, a assessoria de imprensa do sertanejo disse que o "nome do cantor está à disposição, caso o país venha a precisar".

Desde então, ele vem sendo disputado por partidos, à exemplo do União Brasil e PRTB. No primeiro partido, o artista pode enfrentar um entrave: o governador de seu estado, Goiás, Ronaldo Caiado, que também tem os mesmos planos.

