De apoio a Bolsonaro a "tchau, querida" para Dilma: veja o histórico político de Gusttavo Lima

O cantor Gusttavo Lima, que anunciou nesta semana a intenção de concorrer à Presidência da República, tem o hábito de se manifestar sobre política. Antes da declaração que foi vista como “traição” pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), o sertanejo fez manifestações de apoio aos dois políticos de direita, e também a Pablo Marçal (PRTB). Em 2016, celebrou o impeachment de Dilma Rousseff (PT).

A assessoria do cantor confirmou que ele "está à disposição, caso o país venha a precisar". Antes, em entrevista ao portal Metrópoles, Lima explicou o que o motiva:

— Chega dessa história de direita e de esquerda. Não é sobre isso, é sobre fazer um gesto para o país, no sentido de colocar o meu conhecimento em benefício de um projeto para unir a população — disse.

Veja abaixo outros momentos em que Gusttavo Lima falou sobre política.

"Tchau, querida"

Em um vídeo de 2016, ano do impeachment da então presidente Dilma Rousseff, o cantor aparece cantando, com ironia, a música “Que pena que acabou”.

Na sequência, emenda o bordão “tchau, querida”, muito usado pela oposição contra a petista durante o processo de cassação.

Apoio a Bolsonaro

O endosso público do sertanejo a Jair Bolsonaro começou no início de 2018. Meses antes do início da eleição, em fevereiro, ele postou uma imagem de si mesmo atirando com um fuzil, alegou que apenas o “cidadão de bem” estava desarmado no Brasil e finalizou com a hashtag #bolsonaro2018.

Em 2022, o apoio à reeleição do presidente foi explicitado em mais de um momento. O cantor chegou a fazer o número de Bolsonaro com as mãos em um show e a participar de uma live do aliado — na qual se emocionou.

Na campanha, Lima e o também sertanejo Leonardo até visitaram Bolsonaro no Palácio do Alvorada e falaram abertamente sobre a eleição. O apoio ao então presidente, disse, era por causa do “idealismo da família, dos filhos”.

Caiado "futuro presidente"

Próximo ao governador de Goiás, estado em que o ritmo sertanejo ostenta a maior força no país, Lima classificou Caiado como "nosso futuro presidente" durante um show em setembro do ano passado que contou com a presença do político.

— Nosso futuro presidente. Se o resto do Brasil tiver a segurança que o Goiás tem, nós estamos ricos. Um beijo pra você, meu irmão — disse.

Caiado sonha com uma possível candidatura presidencial em 2026. Para isso, precisa driblar a resistência de Bolsonaro, com quem acumula atritos. Agora, pelo visto, também tem que se preocupar com os anseios do cantor que até meses atrás parecia avalizar sua empreitada.

"Faz o M"

Também em 2024, Gusttavo Lima abraçou a candidatura do goiano Pablo Marçal à prefeitura de São Paulo. Durante um show na capital de Goiás, "fez o M".

— Quero mandar um abraço para o meu companheiro, nosso conterrâneo. O próximo prefeito de São Paulo, Pablo Marçal é o nome dele. Não tem conversa, faz o M. A prefeitura é sua, se não ganhar é rolo — afirmou.

