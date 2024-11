A- A+

Jornada 6x1 De deputado do partido de Bolsonaro ao PSDB: PEC contra jornada 6x1 ganha adesão até na oposição Maioria dos parlamentares que assinaram a proposta, no entanto, é de legendas de esquerda ou da base do governo Lula

Entre os 134 deputados que já assinaram a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que propõe o fim da escala de trabalho 6x1, a esmagadora maioria é de esquerda, mas há até parlamentares de oposição ao governo Lula.

Entre eles, um deputado do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Trata-se de Fernando Rodolfo, de Pernambuco.

Entre os oposicionistas, dois filiados ao PSDB também assinaram o texto de autoria da deputada Erika Hilton (PSOL-SP): Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende, ambos do Mato Grosso do Sul.

"Se está na pauta da sociedade, tem que estar na pauta do Congresso Nacional. Os interesses do povo têm que estar acima dos interesses partidários ", afirmou ao UOL Fernando Rodolfo.

Engrossam a lista, ainda, alguns filiados a partidos do Centrão que têm ministros no governo, mas não são necessariamente aliados de primeira hora de Lula, como União, PP, Republicanos, PSD e MDB.

A mudança na Constituição defendida por Erika Hilton encabeça a bandeira do Movimento Vida Além do Trabalho (VAT), que ganhou força nas redes no ano passado. Seu fundador, Rick Azevedo, foi o vereador mais votado do PSOL no Rio este ano.

Pela legislação em vigor, a carga horária de trabalho no Brasil prevê um expediente de até oito horas diárias e 44 horas por semana. Erika Hilton propõe que o limite caia para 36 horas semanais, sem alteração na carga máxima diária de oito horas e sem redução salarial.

Segundo o deputado do PL, a assinatura não significa que concorda integralmente com o texto. Ele disse, por exemplo, que pretende apresentar uma emenda para sugerir a escala 5x2, dado que a ideia de uma escala 4x3 é considerada de difícil aprovação e teria impactos mais radicais no mercado de trabalho.

Para avançar na Câmara, são necessárias 171 assinaturas. Faltam, portanto, 37 adesões.

Veja abaixo a lista dos que assinaram:

PSOL

Erika Hilton (PSOL-SP)

Célia Xakriabá (PSOL-MG)

Chico Alencar (PSOL-RJ)

Fernanda Melchionna (PSOL-RS)

Glauber Braga (PSOL-RJ)

Guilherme Boulos (PSOL-SP)

Ivan Valente (PSOL-SP)

Luiza Erundina (PSOL-SP)

Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ)

Professora Luciene Cavalcante (PSOL-SP)

Sâmia Bomfim (PSOL-SP)

Talíria Petrone (PSOL-RJ)

Tarcísio Motta (PSOL-RJ)

PT



Airton Faleiro (PT-PA)

Alencar Santana (PT-SP)

Alexandre Lindenmeyer (PT-RS)

Alfredinho (PT-SP)

Ana Paula Lima (PT-SC)

Ana Pimentel(PT-MG)

Benedita da Silva (PT-RJ)

Bohn Gass (PT-RS)

Camila Jara (PT-MS)

Carlos Veras (PT-PE)

Carlos Zarattini (PT-SP)

Carol Dartora (PT-PR)

Dandara (PT-MG)

Delegada Adriana Accorsi (PT-GO)

Denise Pessôa (PT-RS)

Dilvanda Faro(PT-PA)

Dimas Gadelha (PT-RJ)

Dr. Francisco(PT-PI)

Elisangela Araujo (PT-BA)

Erika Kokay (PT-DF)

Fernando Mineiro (PT-RN)

Florentino Neto (PT-PI)

Gleisi Hoffmann (PT-PR)

Helder Salomão (PT-ES)

Ivoneide Caetano (PT-BA)

Jack Rocha (PT-ES)

Jilmar Tatto (PT-SP)

João Daniel (PT-SE)

Jorge Solla (PT-BA)

José Airton Félix Cirilo (PT-CE)

José Guimarães (PT-CE)

Joseildo Ramos (PT-BA)

Juliana Cardoso (PT-SP)

Josias Gomes (PT-BA)

Kiko Celeguim (PT-SP)

Leonardo Monteiro (PT-MG)

Lindbergh Farias (PT-RJ)

Luiz Couto (PT-PB)

Luizianne Lins (PT-CE)

Marcon (PT-RS)

Maria do Rosário (PT-RS)

Merlong Solano (PT-PI)

Miguel Ângelo (PT-MG)

Natália Bonavides(PT-RN)

Nilto Tatto (PT-SP)

Odair Cunha (PT-MG)

Padre João (PT-MG)

Patrus Ananias (PT-MG)

Paulão (PT-AL)

Paulo Guedes(PT-MG)

Pedro Uczai (PT-SC)

Reginaldo Lopes (PT-MG)

Reginete Bispo (PT-RS)

Reimont(PT-RJ)

Rogério Correia (PT-MG)

Rubens Otoni(PT-GO)

Rubens Pereira Júnior (PT-MA)

Rui Falcão (PT-SP)

Tadeu Veneri (PT-PR)

Valmir Assunção (PT-BA)

Vander Loubet (PT-MS)

Vicentinho (PT-SP)

Waldenor Pereira (PT-BA)

Washington Quaquá (PT-RJ)

Welter (PT-PR)

Zeca Dirceu (PT-PR)

Flávio Nogueira (PT-PI)

PCdoB

Alice Portugal(PCdoB-BA)

Daiana Santos (PCdoB-RS)

Daniel Almeida (PCdoB-BA)

Jandira Feghali (PCdoB-RJ)

Márcio Jerry (PCdoB-MA)

Orlando Silva(PCdoB-SP)

Renildo Calheiros (PCdoB-PE)

PDT

Dorinaldo Malafaia (PDT-AP)

Duda Salabert (PDT-MG)

Idilvan Alencar (PDT-CE)

Josenildo (PDT-AP)

Max Lemos (PDT-RJ)

Professora Goreth (PDT-AP)

PSB

Duarte Jr. (PSB-MA)

Lídice da Mata (PSB-BA)

Pedro Campos (PSB-PE)

Tabata Amaral (PSB-SP)

PV

Bacelar (PV-BA)

Clodoaldo Magalhães (PV-PE)

Prof. Reginaldo Veras (PV-DF)

Rede

Túlio Gadêlha (REDE-PE)

Solidariedade

Aureo Ribeiro (SOLIDARIEDADE-RJ)

Maria Arraes (SOLIDARIEDADE-PE)

Podemos

Ruy Carneiro (PODE-PB)

Avante

André Janones (AVANTE-MG)

Bruno Farias(AVANTE-MG)

Pastor Sargento Isidório (AVANTE-BA)

MDB

Elcione Barbalho (MDB-PA)

Emanuel Pinheiro Neto (MDB-MT)

Rafael Brito (MDB-AL)

Keniston Braga (MDB-PA)

PSD

Célio Studart (PSD-CE)

Delegada Katarina (PSD-SE)

Domingos Neto (PSD-CE)

Laura Carneiro (PSD-RJ)

Stefano Aguiar (PSD-MG)

PSDB

Dagoberto Nogueira (PSDB-MS)

Geraldo Resende (PSDB-MS)

União

Daniela do Waguinho (UNIÃO-RJ)

Douglas Viegas (UNIÃO-SP)

Meire Serafim (UNIÃO-AC)

Moses Rodrigues (UNIÃO-CE)

Pedro Lucas Fernandes (UNIÃO-MA)

Saullo Vianna (UNIÃO-AM)

Yandra Moura (UNIÃO-SE)

Carlos Henrique Gaguim (UNIÃO-TO)

PP

Daniel Barbosa (PP-AL)

Marx Beltrão (PP-AL)

Socorro Neri (PP-AC)

Thiago de Joaldo (PP-SE)

Republicanos

Antônia Lúcia (REPUBLICANOS-AC)

Ricardo Ayres (REPUBLICANOS-TO)

PL

Fernando Rodolfo (PL-PE)

