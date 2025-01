A- A+

desfiliação Deputado acusado de ter relação íntima com adolescente é convidado a se retirar do PL Professor Alcides Ribeiro (PL-GO) se desfiliou do partido após se tornar alvo de investigação da Polícia Civil; denúncia teria irritado Bolsonaro

Um suposto relacionamento entre o deputado federal Professor Alcides Ribeiro e um adolescente menor de idade está por trás da desfiliação do parlamentar do PL, ocorrida na semana passada. Após ter se tornado alvo de uma investigação da Polícia Civil de Goiás, Alcides foi convidado a deixar o quadro do partido.

Segundo articuladores do PL, a investigação teria irritado o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que teria ordenado a expulsão amigável: um convite para se retirar. Agora, ele busca um novo partido para se abrigar e disputar a reeleição no próximo ano.

O Globo procurou o deputado, mas não obteve retorno até a data desta publicação. O espaço permanece em aberto para futuras manifestações.

Em dezembro do ano passado, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Aparecida de Goiânia cumpriu três mandados de prisão e três mandados de busca e apreensão na casa de investigados. O segurança do deputado foi preso na ocasião.

Segundo a Polícia Civil, os investigados "restringiram a liberdade do adolescente, o qual foi ameaçado com a utilização de armas de fogo para que entregasse os aparelhos telefônicos e fornecesse a senha do ICloud". Para a polícia, o objetivo do crime era "ocultar relação íntima entre o adolescente e um parlamentar".

Apoio de Bolsonaro

Nas eleições do ano passado, Alcides Ribeiro concorreu à prefeitura de Aparecida de Goiânia com o apoio de Bolsonaro. Ele foi derrotado, no segundo turno, pelo candidato do governador Ronaldo Caiado, Leandro Vilela (MDB).

