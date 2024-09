Dono da mansão em que Marçal mora, advogado vira o maior doador da campanha e promete ainda mais

A- A+

Dono da mansão de 900 metros quadrados na qual Pablo Marçal mora em São Paulo, o advogado Marcelo Tostes, conselheiro federal da OAB, virou o maior doador da campanha do candidato do PRTB à prefeitura com uma transferência de R$ 250 mil.

Tostes, que se declara “conservador e amante da boa política”, tem atuado como mediador de reuniões entre o ex-coach e empresários.

— O que vejo no Pablo é que, como eu, é alguém que saiu do zero, cresceu e virou um empresário. O que me chama atenção é trazer alguém da iniciativa privada para o poder público — justifica o advogado, que atua no setor empresarial.

Como revelou a colunista Malu Gaspar, ele comprou por R$ 22,1 milhões a casa em que Marçal reside na capital paulista.

Hoje, no entanto, a mansão está à venda por R$ 45 milhões. Localizada no Jardim Europa, a poucos metros da Avenida Faria Lima, a residência também vem servindo de espaço para jantares de arrecadação.

Até então, apesar de gerenciar os jantares, Tostes não tinha botado dinheiro do próprio bolso na candidatura.

Agora, com os R$ 250 mil, ele passou a encabeçar a lista de financiadores da campanha.

A ajuda financeira não vai parar por aí. Sob alegação de que a campanha "não tem dinheiro", o apoiador promete mais R$ 300 mil nas próximas semanas.

Marçal arrecadou R$ 2,9 milhões por meio de pessoas físicas até hoje.

O valor é baixo se comparado ao que os principais adversários conseguiram via fundo eleitoral.

Acusação

Segundo reportagem de março do jornal O Estado de S. Paulo, Tostes chegou a se licenciar do Conselho Federal da OAB por 45 dias após ser acusado por uma ex-namorada, a influenciadora Luiza Rodas, de ameaças. Ele nega com veemência as acusações.

